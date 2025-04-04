Çë¸¶Íøµ×¡ß²Ï¹çÍ¥¼Â¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÂç³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤ë2¿Í¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡Çë¸¶Íøµ×¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡Ê4·î25Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÃÄ»Ò»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤¿ºùÅÄ¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î»Ñ¤â¡ª¡¡¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ÎÊ¡ÆÁ½¨²ð¤¬2020Ç¯¤Ë¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±Ì¾¤ÎÎø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï±Ç²è¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤Õ¤ë¤¨¤Æ¤í¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ò¤¯¤¤¤È¤á¤Æ¡Ù¡Ê2020¡Ë¡¢¡Ø²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊNHK¡¿2023¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Âç¶åÌÀ»Ò¡£¸ÄÀÅª¤«¤Ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë½÷À¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¬¡¢Îø°¦ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÃËÀ¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¤ËÄ©Àï¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¾®À¾Å°¤òÇë¸¶Íøµ×¡¢¾®À¾¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ºùÅÄ²Ö¤ò²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸³è¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¤µ¤¨¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ë¾®À¾¡£³ØÆâÍ£°ì¤ÎÍ§¿Í¡¦»³º¬¤äÁ¬Åò¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¡¦¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¢¤¦Æü¡¹¡£¤¢¤ëÆü¤Î¼ø¶È½ª¤ï¤ê¡¢¤ªÃÄ»ÒÆ¬¤ÎºùÅÄ¤Î¤ê¤ê¤·¤¤»Ñ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤êµÞÂ®¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¡£²ñÏÃ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡ÖËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¿¤¤¡£º£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºùÅÄ¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤â¡¢È¾Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤ÊÁÄÊì¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ºùÅÄ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤Ë¤Ò¤È¤ê¿Ì¤¨¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤ò¾¯¤·¤À¤±°¦¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤¬2¿Í¤ò½±¤¦¡½¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾®À¾¤ò±é¤¸¤¿Çë¸¶¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ºùÅÄ¤ò±é¤¸¤¿²Ï¹ç¤Î»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿4ÅÀ¡£
¡¡Âç¶å´ÆÆÄ¤È¾Ð´é¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¤È¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Á´¼ÖÂßÀÚ¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºåµÞÅÅ¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤ÏÉ½¾ð½À¤é¤«¤¯¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌÌ¡¹¡£Åù¿ÈÂç¤ÎÂç³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ó¤À»£±Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¤ªÃÄ»Ò»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¡¢±Ç²è¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤¿ºùÅÄ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¿¿·õ¤ËÂæËÜ¤Ë¸þ¤«¤¤´ÆÆÄ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë²Ï¹ç¡£±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¡¢¤¤¤º¤ì¤â²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç¶å´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯2¥«¥áÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ìµ¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤Ï´ðËÜ³ä¤é¤º¤Ë°ìÏ¢¤Ç¡×¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©ÀïÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èÁ°È¾¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¸åÈ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤³¤Ï2¿Í¡Ê¾®À¾¤ÈºùÅÄ¡Ë¤Î¾¡Éé¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡×¤È±é½Ð°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾®À¾¤ÈºùÅÄ¤ò½±¤¦±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡½¡©
¡¡±Ç²è¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¤Ï¡¢4·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÃÄ»Ò»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤¿ºùÅÄ¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î»Ñ¤â¡ª¡¡¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ÎÊ¡ÆÁ½¨²ð¤¬2020Ç¯¤Ë¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±Ì¾¤ÎÎø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï±Ç²è¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤Õ¤ë¤¨¤Æ¤í¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ò¤¯¤¤¤È¤á¤Æ¡Ù¡Ê2020¡Ë¡¢¡Ø²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊNHK¡¿2023¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Âç¶åÌÀ»Ò¡£¸ÄÀÅª¤«¤Ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë½÷À¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¬¡¢Îø°¦ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÃËÀ¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¤ËÄ©Àï¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¾®À¾Å°¤òÇë¸¶Íøµ×¡¢¾®À¾¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ºùÅÄ²Ö¤ò²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾®À¾¤ò±é¤¸¤¿Çë¸¶¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ºùÅÄ¤ò±é¤¸¤¿²Ï¹ç¤Î»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿4ÅÀ¡£
¡¡Âç¶å´ÆÆÄ¤È¾Ð´é¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¤È¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Á´¼ÖÂßÀÚ¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºåµÞÅÅ¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤ÏÉ½¾ð½À¤é¤«¤¯¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌÌ¡¹¡£Åù¿ÈÂç¤ÎÂç³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ó¤À»£±Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¤ªÃÄ»Ò»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¡¢±Ç²è¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤¿ºùÅÄ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¿¿·õ¤ËÂæËÜ¤Ë¸þ¤«¤¤´ÆÆÄ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë²Ï¹ç¡£±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¡¢¤¤¤º¤ì¤â²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç¶å´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯2¥«¥áÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ìµ¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤Ï´ðËÜ³ä¤é¤º¤Ë°ìÏ¢¤Ç¡×¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©ÀïÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èÁ°È¾¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¸åÈ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤³¤Ï2¿Í¡Ê¾®À¾¤ÈºùÅÄ¡Ë¤Î¾¡Éé¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡×¤È±é½Ð°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾®À¾¤ÈºùÅÄ¤ò½±¤¦±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡½¡©
¡¡±Ç²è¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¤Ï¡¢4·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£