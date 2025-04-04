±ÑÃ±¸ìÄ¢¤ò"1ºý´Ý°Åµ"¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸ú²ÌÅª¡ÄÀìÌç²È¤¬²òÀâŽ¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬»È¤¨¤Ê¤¤Ž£¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëºÇÃ»¥á¥½¥Ã¥É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂíÌî¤ß¤æ¤¡Ø»È¤¦¤¿¤á¤Î±Ñ¸ì¡¡ELF¡ÊÀ¤³¦¤Î¶¦ÄÌ¸ì¡Ë¤È¤·¤Æ³Ø¤Ö¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¸ì×Ã¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Î²ò·è¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½
¡Ê¢¨ËÜ¹Æ¤Ç¸À¤¦¡ÖÃ±¸ì¡×¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¤ò¹½À®¤¹¤ëºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ë±ÑÃ±¸ì¤ò»Ø¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸ì×Ã¡×¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¹µÁ¤Î³µÇ°¤Ç¡¢Ã±¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤ÎÃ±¸ì¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë½Ï¸ì¤ä´·ÍÑ¶ç¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ë
±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÃ±¸ì¤¬¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÄ°¤¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÏÃ¤¹½ñ¤¯¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤ÎÂ¿¤µ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã±¸ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÆÉ¤ßÄ°¤¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤êÁ´¤¯¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÈó¸úÎ¨¤À¡£¤¤¤Ã¤½¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÃ±¸ì½¸¤ò»È¤Ã¤ÆÃ±¸ì¤ò½¸ÃæÅª¤ËÉü½¬¤·¤è¤¦¤«¡£Ã±¸ì¤ò¤¤¤¯¤Ä³Ð¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ã¯¤â¤¬Êú¤¯¡¢³°¹ñ¸ì³Ø½¬¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î±Ñ¸ì¤Î¸ì×Ã¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¡¢¡Ö²ò·è¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
±Ñ¸ì¤Î¸ì×Ã¤Ï¹¤¯¤Æ¿¼¤¤¡£±Ñ¸ì¤¬ÆâÊñ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¸ì×Ã¤ÎÁ°¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬³°¹ñ¸ì¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤é¤ì¤ëÃ±¸ì¿ô¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ì×Ã¤¬¤¢¤ëÁ°Äó¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ë¸ì×Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´ðÁÃ¤È¤·¤Æ3000¸ìÉ¬Í×¤È¤«¡¢6000¸ì¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ì×Ã¿ô¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤«¡¢¤³¤Î¿ô¤Î¸ì×Ã¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡È¼«Ê¬¤ÎÉ¬Í×½ç¡É¤ËÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
ÆüËÜ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÃ±¸ì¿ô¤Ï¡¢»î¸³¤Ë¤è¤¯½Ð¤ë¸ì×Ã¤«¤é·×»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤ÎÌÜÉ¸ÅÀ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÉÑÅÙ½ç¤Ç¿ôÂ¿¤¯³Ð¤¨¡¢¥Æ¥¹¥ÈÌäÂê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯²ò¤±¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿Ã±¸ì½¸¤À¡£´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¹¤¯Àõ¤¯¡×¿ôÂ¿¤¯³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖELF¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¡§Êì¸ì¤¬°Û¤Ê¤ë¿ÍÆ±»Î¤¬¶¦ÄÌ¸ì¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë±Ñ¸ì¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¸ì×Ã¤³¤½¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×À¤¬¹â¤¤¡£Ã±¤Ë»î¸³¤Ë½Ð¤ëÂ¿¤¯¤Î¸ì×Ã¤ò¹¤¯³Ð¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×½ç¤¬¹â¤¤¸ì×Ã¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ö»î¸³ÉÑÅÙ½ç¡×Ã±¸ì¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Á´¤¯»È¤¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤Ã±¸ì¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã±¸ì¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Ã±¸ì½¸¤Ç¡Ö¹¤¯Àõ¤¯¡×³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÃ±¸ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¡¢»È¤¤Êý¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£±Ñ¸ì¤Î¸ì×Ã¤ò¡¢É¬Í×½ç¤ÇÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¼¤¯³Ð¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤¦Ã±¸ì¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÃÎ¤ëÅÀ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¤½¤Î½ÅÍ×Ã±¸ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¼ÂÁ©Åª¤À¡£¸Ä¿Í¤Î±Ñ¸ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ä´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¸ì×Ã¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤ÎÇ»Ã¸¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤¿Ã±¸ì½¸¤ËÍê¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉ¬Í×½ç¡×¤ÇÃ±¸ì¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ÎÃ±¸ì¤È¿¼¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬Í×½ç¤Ç¸ì×Ã¤Î¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä°¤¯¤Ë¤·¤Æ¤âÆÉ¤à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ±¸ì¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï½êÁ§ÌµÍý¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤È¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¡£
¢£°ìÈÌÅª¤Ê²ñÏÃ¤Ï2000¸ìÄøÅÙ¤Ç¤Ç¤¤ë
±Ñ¸ì¤ò»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÉ¬Í×½ç¤ÎÃ±¸ì¤Ï¡¢ELF¸¦µæ¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î·Ð¸³ÃÌ¤«¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¡£
¡ ÀìÌçÍÑ¸ì¡§¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¶È³¦ÍÑ¸ì
¢ ´ðÁÃÅª¸ì×Ã¡§¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±Ñ¸ì¤òÍý²ò¤·¡¢ºî¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤ÊÃ±¸ì¤ä½Ï¸ì
£ ¥Æ¡¼¥Þ¸ì×Ã¡§´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÃ±¸ì¤äÉ½¸½
¡¤È¢¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¸ì×Ã¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê100¸ì¤òÁª¤Ó¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢¤Î´ðËÜÅª¤ÊÃ±¸ì¤Ï2000¸ì¡ÊÃæ³Ø¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¡Ë¤«¤é3000¸ì¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¡¢Ä°¤¯¤³¤È¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎELF¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ñÏÃ¤Î80¡óÄøÅÙ¤¬´ðËÜ1000¸ì¤ÇÀ®¤êÎ©¤Á¡¢90¡ó¶á¤¯¤¬´ðËÜ2000¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÃ±¸ì2000¸ìÄøÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñÏÃ¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢£¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¼«Ê¬¤¬´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¸ì×Ã¤òÃÊ³¬Åª¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£»Å»ö¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤òºî¤ë¤È¤¤¤¤
ELF¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜÅª¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÅªÃ£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö»Å»ö¾å¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÀìÌçÍÑ¸ì¤Î±Ñ¸ì¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬¤º»È¤¦ÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¡¢¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¶È³¦ÍÑ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤âÅª³Î¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê³Ø¹»±Ñ¸ì¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
³¤³°¤Îµ»½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤ÎÆü±ÑÂÐ¾ÈÉ½¤äÀèÇÚ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ÒÆâ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¤Ç¤Ï¡¢Åª³Î¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤Î»ÈÍÑ¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»Ù¤¨¤ë¡£
±Ñ¸ì¤¬½é¿´¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¼ê¿¶¤ê¤ä¿ÞÌÌ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¶ä¹Ô°÷¡¢¥½¥Õ¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃóºß°÷¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëELF¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤Î½ÅÍ×À¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï¡¢±Ñ¸ì°Ê¾å¤Ë¹¤¯¡¢¤½¤Î¶È³¦¤Î¶¦ÄÌ¸ì¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¡¢µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·´ûÂ¸¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ècustomer service, professional vocabulary¡É¤È¤«¡¢¡Èbanker, professional vocabulary list¡É¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¸ì×Ã½¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£¸¡º÷·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤ÖÂ¿¤¯¤Î¸ì×Ã¥ê¥¹¥È¤«¤é¡¢ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥ê¥¹¥È¤ò¿ô·ï½¸¤á¤Æ¤Ê¤é¤Ù¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¸ì×Ã¤òÁª¤ó¤Ç¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ÏÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ¬Í×¸ì¤òÂ¤·¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£°ìÅÙºî¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¯ÌòÎ©¤Ä¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë
À¸À®AI¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤òºî¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÀ¸À®AI¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯±Ñ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢professional vocabulary¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÄêµÁ¡¢ÏÂÌõ¡¢ÎãÊ¸¤â¡¢À¸À®AI¤Ë»Ø¼¨¤ò¤¹¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¸¡º÷¤ä»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´«¤á¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¸¡º÷¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î±Ñ¸ì¤Î»È¤¤Êý¤Î¥¯¥»¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶ÈÌ³¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Î¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¤âÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï100¸ìÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ²ÃÊÑ¹¹¤·¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸ì×Ã½¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤òºî¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ä¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤Ï¡¢°ìÅÙºî¤ì¤Ð¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÊõ¤·¡¢Ä¹¤¯ÌòÎ©¤Ä¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»Å»öÆâÍÆ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤é¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤âºî¤êÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ü¹©¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢Â¿¹ñÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅý³ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³É¬Í×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£Â¾ÉôÌç¤È¤ÎÄ´À°¤ä¡¢¿Í»ö´Ø·¸¤Î´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤â²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤
¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤ò»Å»ö¤Ç»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÑ½ÐÍÑ¸ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³Ø¤Ö¤ÈÌòÎ©¤Ä¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤äµ»½Ñ¤Î¸ì×Ã¡¢ÎÁÍý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ì¥·¥Ô¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÎÁÍýÍÑ¸ì¤äÌ£¤ÎÉ½¸½¤Î¸ì×Ã¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÎÁÍý¤Î±Ñ¸ì¤ÎÍý²òÅÙ¤¬¤°¤ó¤ÈÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£
º£½Ò¤Ù¤¿¡ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï¡¢³Ø¹»±Ñ¸ì¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¢´ðÁÃÅª¸ì×Ã¤È¡¢£¥Æ¡¼¥Þ¸ì×Ã¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¸ì×Ã¤ÈÂ¿¤¯¤¬½Å¤Ê¤ë¡£³Ø¹»¤Ç¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ì×Ã¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¸ì×Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë2¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤ÈÌòÎ©¤Ä¡£¤½¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¤ÎÀ¼Á¤È¡¢Ã±¸ì¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÃ±¸ì¤ÎÃÎ¼±¤ÏÂç¤¤¯2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¹¤°»×¤¤Éâ¤«¤Ó¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¡¢active vocabulary¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¸«¤¿¤êÄ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç»È¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬»È¤¨¤Ê¤¤Ã±¸ì¡×¡¢passive vocabulary¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ø·¸¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ã±¸ì¤Î¿ô¤Ï¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ã±¸ì¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢½ñ¤¤¤¿¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯Ã±¸ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢»÷¤¿É½¸½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£³°¹ñ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤¨¤Ê¤¤¸ì×Ã¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¡£³°¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ã±¸ì¤ò¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÊì¸ì¤è¤ê¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·½ñ¤¯¤È¤¡¢Ã±¸ì¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤º¤Ë¶ì¤·¤à¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ã±¸ì¤ò»È¤¦Îý½¬¤ÎÉÔÂ¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¸ìÄ¢¤Ê¤É¤ÇÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ã±¸ì¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¢£³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ï¡Ö½¸ÃæË¡¡×¤È¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤¬¤¢¤ë
°ìÊý¡¢¸ì×Ã¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë2¤Ä¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¸ì×Ã½¸¤Ê¤É¤ò»È¤¤¸ì×Ã¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ³Ð¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤À¤êÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤¿Ê¸Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ì×Ã¤ò³Ð¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìintentional learning¤Èincidental learning¤È¤è¤Ö¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Á°¼Ô¤ò¡Ö½¸ÃæË¡¡×¤È¤è¤Ó¡¢¸å¼Ô¤ò¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤È¤è¤Ü¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö½¸ÃæË¡¡×¤Ï¡¢¸ì×Ã¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ì×Ã¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¸³¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë±Ñ¸ì¥Æ¥¹¥È¤ä¼õ¸³ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î±ÑÃ±¸ì½¸¤¬Â¿¤¯½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¡×¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤ÏÁá¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸ì×Ã¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¿¼¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö½¸ÃæË¡¡×¤Ç¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤Ò¤È¤Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¸ìÌõ¤ò¿ô¸ì³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊ¸Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì×Ã¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ç¡¢»È¤¦¾õ¶·¤ä»È¤¤Êý¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î±Ñ¸ì¤òÆÉ¤ß¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÃ±¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ã±¸ì¤â¡¢³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤»¤º¤ËÁÇÄÌ¤ê¤·¤¿¤éµ²±¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ã±¸ì¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤ÎÆÉ¤ó¤À¤êÄ°¤¤¤¿¤ê¤ÎÍý²ò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¼ÂÁ©¤Ë¤Ï¹©É×¤¬É¬Í×¤À¡£
¢£¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ì×Ã¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤Ç
¤³¤Î¡Ö½¸ÃæË¡¡×¤È¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ì×Ã¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ËÜ½ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï¤Þ¤º¡Ö½¸ÃæË¡¡×¤Ç¤Ò¤È¤È¤ª¤êÆ¬¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î±Ñ¸ì¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊä¶¯¤¹¤ë¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï¸ì¿ô¤¬100¸ì¤°¤é¤¤¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÄ´¤Ù¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ³Ð¤¨¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·Éü½¬¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨Åª¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤Ç¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÉÔÌÀÎÆ¤À¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ä»È¤¤Êý¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³Ð¤¨Ä¾¤·¡¢¥á¥â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÊý¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤´ðÁÃÅª¸ì×Ã¤È¥Æ¡¼¥Þ¸ì×Ã¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤Î³èÍÑ¤ò´«¤á¤ë¡£¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤Ç¸ì×Ã¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡ÉáÃÊ¤«¤é±Ñ¸ì¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÃ±¸ì¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯½Ð²ñ¤¦¡£±Ñ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¸ì×Ã¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ì×Ã¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê³Ð¤¨¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹©É×¤¹¤ë¡£ËÜÍè¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î¶½Ì£¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
£½Ð²ñ¤Ã¤¿¸Ä¡¹¤Î¸ì×Ã¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤Î¤«¤±Êý¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËÉ¬Í×½ç¤¬¹â¤½¤¦¤ÊÃ±¸ì¤ÏÃúÇ«¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¤Ë¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
°Ê¾å¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö½Ð²ñ¤¤Ë¡¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¸ì×Ã¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÃ±¸ì¤ò¤É¤¦³Ð¤¨¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¢£¥³¥Ä¤Ï¡Ö°Õ¼±¡×¡ÖÏ¢ÁÛ¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤·¡×
¸ì×Ã¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³Ð¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¸À¸ì¶µ°é³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÈ¯¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÎ¸«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¦µæÀ®²Ì¤òÆÉ¤à¤È¡¢½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¶Ã°ÛÅª¤ÊÃ±¸ìµ²±Ë¡¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢½¾Íè¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ìµ²±¤Î¥³¥Ä¤¬¼ÂºÝ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÃÎ¸«¤¬¼ÂÁ©¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡ °Õ¼±¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¡§¸ì×Ã¤ËÁ´¤¯Ãí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¸ì×Ã¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ì×Ã¤Ë¡¢¾ï¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡£
¢ Ï¢ÁÛ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁý¤ä¤¹¡§µ²±¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ì×Ã¤È°ÕÌ£¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¡×¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶¯¤¯ºî¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¡£
£ ·«¤êÊÖ¤·½Ð²ñ¤¦¡§¸ì×Ã¤Ï¤¹¤°Ëº¤ì¡¢1²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡×Æ±¤¸¸ì×Ã¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ëµ²±¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¡£
¤³¤Î3ÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢ELF¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª´«¤á¤Î¸ì×Ã³Ø½¬¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¡¡Û±Ñ¸ì¤òÆÉ¤ó¤À¤êÄ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤ß¡×¤ÎÍý²ò¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¬¡¢Éû¼¡Åª¤ËÃ±¸ì¤Ë¤â´Ø¿´¤òÊ§¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÃî¿©¤¤¡×¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤òÁ´Éô¤ÏÄ´¤Ù¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿äÎÌ¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·½Ð¤Æ¤¯¤ë½ÅÍ×¤½¤¦¤ÊÃ±¸ì¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡Ú¢¡ÛÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤½¤¦¤ÊÃ±¸ì¤Ï¡¢°ÕÌ£¤òÄ´¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ì¸»¡¢»È¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤ä»È¤¤Êý¡¢±ÇÁü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëµ²±¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ã±¸ì¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÏ¢ÁÛ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Á¯ÌÀ¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£
¡Ú£¡Û¸ì×Ã¤Ï°ìÅÙ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸ì×Ã¤¬¤¹¤°¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¤âÍîÃÀ¤·¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸Ã±¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ°ÕÌ£¤òÄ´¤Ù¤Æ¤Ï»×¤¤½Ð¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ì×Ã¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¡×Ã±¸ì¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤¡Û±Ñ¸ì¤òÆÉ¤ß¡¢»ëÄ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢½ÅÍ×¤ÊÃ±¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¦²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡£Â¿ÆÉ¤äÂ¿Ä°¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤ß¡×¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸ì×Ã¤âÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³Åª¤Ë¡¢5Ê¬¤ÎÆ°²è¤Ç2¡Á3¸Ä¤ÎÃ±¸ì¤òÃúÇ«¤ËÄ´¤Ù¤Æ³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸ì×Ã³Ø½¬¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤â¡¢5¸Ä¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤À¤í¤¦¡£ÍßÄ¥¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ä¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£Â¾¤ÎÌ¤ÃÎ¤ÎÃ±¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤¿É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄ´¤Ù¤Æ³Ð¤¨¤è¤¦¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢Ãî¿©¤¤¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ä¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢¿ä»¡¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¡£
----------
ÂíÌî ¤ß¤æ¤¡Ê¤¿¤¤Î¡¦¤ß¤æ¤¡Ë
¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¼Ô
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£2016Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÂç³Ø±þÍÑ¸À¸ì³ØÇî»Î¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ç»Å»ö¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤¦·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë16Ç¯ºß½»¡¢¤½¤Î´Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±Ñ¸ì¶µ¼øË¡Åù¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä»Å»ö¤Ç¡Ö»È¤¦¤¿¤á¤Î±Ñ¸ì¡×¤ò¶µ¤¨¤ë¡£MBA Marketing¡¿MA International Studies¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¡Ë¡¢PhD Applied Linguistics¡Ê±Ñ¹ñ¡¦¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÂç³Ø¡Ë¡£¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¸ì¤È¤·¤Æ¤Î±Ñ¸ì¡áELF¡×¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£
----------
¡Ê¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¼Ô ÂíÌî ¤ß¤æ¤¡Ë