¸µ¥Õ¥¸ÀìÌ³ ´Ø¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¡¡Æü»Þ»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¸ì¤ë¡¡Ãæµï»á¤Ø¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÌäÂê¤òÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³¤¬´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÆü»ÞÁêÃÌÌò¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µ¥Õ¥¸ÀìÌ³¡¡´Ø¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤
¼Ç¤¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡ÖËÜÆüÉÕ¤Ç´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡4Æü¸á¸å¡¢¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¡£Ãæµï»á¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¡£È¯À¸Åö½é¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¼Ç¤¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡Ö»ä¤¬¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤â¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï½÷ÀA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èà½÷¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÂçÂ¿¼ÒÄ¹¡£
¡¡Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤¬¤ª¤È¤È¤·6·î¡£Åö»þ¡¢ÂçÂ¿¼ÒÄ¹¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÅö»þ¤Î¹Á¼ÒÄ¹¤äÂçÂ¿»á¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤«¤é
¡ÖËÜ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¡¦É¾²Á¡¢È¯¸ÀÅù¤«¤é¹Á¼ÒÄ¹¤é3Ì¾¤ÎÀË½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÍý²ò¤È¿Í¸¢°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡×
¼Ç¤¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤ì¡ÊÊó¹ð½ñ¡Ë¤ò»ä¤âÆÉ¤ó¤Ç»ä¤ÎÊý¤«¤é¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.¡ÊÅö»þ¡Ë¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»×¹ÍÄä»ß¤È½ñ¤«¤ìÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤ºÈà½÷¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢ÀèÀ¸¡Ê°å»Õ¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÈÖÁÈ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢Èà½÷¤âÆþ±¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ð¤Ã¤«¤êµ¤¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Èà½÷¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¡¢¤³¤³¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤ä»ä¤¬ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î¡¢º£»×¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Èà½÷¤ÎÉÂ¾õ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Êµ¤ÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤ÆÈà½÷¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼¤á¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡×
¡Ö¡ÊQ.¤³¤Î´Ö¤Î²ñ¸«¤Ç¡ØÀ¤Î¾åÇ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø°û¤ß²ñ¼«ÂÎ¤¬°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Èº£²ó¡¢Êó¹ð½ñ¤Ï¤½¤³¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©¡Ë¤¢¤Î»þ¤Ï¡ØÀ¤Î¾åÇ¼¡Ù¡Ø¸¥¾å¡Ù¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Ï¡Ø¿©»ö²ñ¡Ù¡Øº©¿Æ²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¤«¤éÁ´Á³¡¢ÊÌ¤â¤Î¤À¤È¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â»ä¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¿©¤ÏÊÌ¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ï¤êÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤ÐÁ´¤¯»ä¤ÎÇ§¼±¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£»þÂå¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ÊQ.Æü»Þ»á¤ÈÀÜ¿¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ë1980¤«¤é1990Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¡¢»ä¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²«¶â´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆü»Þ¤µ¤ó¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£Ãæµï»á¤Ø¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡Ãæµï»á¡¢¤½¤·¤Æ½÷ÀA¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ç¤¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡Ö¡ÊQ.Ãæµï»á¤ËÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡©¡Ë1²óÌÜ¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡ØÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤½¤¦¤È¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.Ãæµï»á¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¡©¡Ëº£¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤êA¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¤É¤â¤¬²¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.A¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡Ë¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÐ±þ¤¬½ýÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.º£¸å¡¢Êó½·¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¡©¡ËÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.ÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©¡Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¸µ¥Õ¥¸ÀìÌ³¡¡´Ø¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤
¼Ç¤¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡ÖËÜÆüÉÕ¤Ç´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡4Æü¸á¸å¡¢¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¡£Ãæµï»á¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¡£È¯À¸Åö½é¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤â¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï½÷ÀA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èà½÷¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÂçÂ¿¼ÒÄ¹¡£
¡¡Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤¬¤ª¤È¤È¤·6·î¡£Åö»þ¡¢ÂçÂ¿¼ÒÄ¹¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÅö»þ¤Î¹Á¼ÒÄ¹¤äÂçÂ¿»á¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤«¤é
¡ÖËÜ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¡¦É¾²Á¡¢È¯¸ÀÅù¤«¤é¹Á¼ÒÄ¹¤é3Ì¾¤ÎÀË½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÍý²ò¤È¿Í¸¢°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡×
¼Ç¤¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤ì¡ÊÊó¹ð½ñ¡Ë¤ò»ä¤âÆÉ¤ó¤Ç»ä¤ÎÊý¤«¤é¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.¡ÊÅö»þ¡Ë¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»×¹ÍÄä»ß¤È½ñ¤«¤ìÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤ºÈà½÷¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢ÀèÀ¸¡Ê°å»Õ¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÈÖÁÈ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢Èà½÷¤âÆþ±¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ð¤Ã¤«¤êµ¤¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Èà½÷¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¡¢¤³¤³¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤ä»ä¤¬ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î¡¢º£»×¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Èà½÷¤ÎÉÂ¾õ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Êµ¤ÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤ÆÈà½÷¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼¤á¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡×
¡Ö¡ÊQ.¤³¤Î´Ö¤Î²ñ¸«¤Ç¡ØÀ¤Î¾åÇ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø°û¤ß²ñ¼«ÂÎ¤¬°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Èº£²ó¡¢Êó¹ð½ñ¤Ï¤½¤³¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©¡Ë¤¢¤Î»þ¤Ï¡ØÀ¤Î¾åÇ¼¡Ù¡Ø¸¥¾å¡Ù¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Ï¡Ø¿©»ö²ñ¡Ù¡Øº©¿Æ²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¤«¤éÁ´Á³¡¢ÊÌ¤â¤Î¤À¤È¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â»ä¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¿©¤ÏÊÌ¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ï¤êÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤ÐÁ´¤¯»ä¤ÎÇ§¼±¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£»þÂå¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ÊQ.Æü»Þ»á¤ÈÀÜ¿¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ë1980¤«¤é1990Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¡¢»ä¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²«¶â´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆü»Þ¤µ¤ó¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£Ãæµï»á¤Ø¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡Ãæµï»á¡¢¤½¤·¤Æ½÷ÀA¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ç¤¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹
¡Ö¡ÊQ.Ãæµï»á¤ËÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡©¡Ë1²óÌÜ¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡ØÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤½¤¦¤È¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.Ãæµï»á¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¡©¡Ëº£¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤êA¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¤É¤â¤¬²¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.A¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡Ë¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÐ±þ¤¬½ýÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.º£¸å¡¢Êó½·¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¡©¡ËÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.ÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©¡Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×