¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¡¦IWGPÂ×´§¤ÈÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤È¤Î·ãÀï
ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¹â»³Á±×¢É¾ÅÁ¥Î¡¼¥Õ¥£¥¢¡¼¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ðô¿ñ´°Á´Â»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤È¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÆ®¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹â»³Á±×¢¤ÎÂÀ×¡Ê¤½¤¯¤»¤¡Ë¤Ë¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²ÈÂ²¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤Àï¤È¤ÎÅÁÀâ¤Î°ìÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»³¤Ï±ÊÅÄÍµ»Ö¤òÇË¤ê¤Ä¤¤¤ËIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¡£¤Þ¤¿¡¢½°ÌÜ¤ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¸þ¤±¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢»É·ãÅª¤ÊÏÃÂê¤òÀ¤´Ö¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤ÎÁö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³ÆÃÄÂÎ¤Î¥ê¥ó¥°¤òïèÊâ¤¹¤ë
2003Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±»þÅÀ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î±ÊÅÄÍµ»Ö¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¹â»³Á±×¢¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤ÏNWFÀïÀþ¤ò²¦¼Ô¤È¤·¤Æ³èÀ²½¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¿·ÆüËÜ2¡¦16Î¾¹ñ¤ÇÌøß·Î¶»Ö¡¢3¡¦23Æôºê¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¤òÁê¼ê¤ËËÉ±Ò¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤æ¤«¤ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤òNOAH¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢4¡¦13ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ë¤ÆÎÏ¹ÄÌÔ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£
ÆÃÄê¤ÎÃÄÂÎ½êÂ°¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ð¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¤Ð·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡¢PRIDE¤äK¨¡1¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¿ÀÏÃ¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¼¡¡¹¤ÈÀ¨¤¤¼Ô¤¿¤ÁÆ±»Î¤Î¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸å¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¹â»³¤ÏµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤Á²õ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç¤Ï3·î9Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¿¿ÊÉ¿Ìé¡Ê¸½¡¦ÅáµÁ¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¡õÅ·»³¹µÈ¤ÎIWGP¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¿¿ÊÉ¤ÏÁ°Ç¯10·î¤Ë³¤³°½¤¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤â¥Ø¥Ó¡¼µéÀïÀþ¤Î¸ü¤¤ÁØ¤ÎÁ°¤ÇÂÁß¤¡¢ÂæÆ¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¡¦1»¥ËÚ¥Æ¥¤¥»¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È6¿Í¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¹â»³¤ÈÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡Ê¤â¤¦1¿Í¤ÏÆ£ÅÄ¥ß¥Î¥ë¡Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Âç¿¹Î´ÃË¤È·èÊÌ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬NOAH¤Ç¤Ï¿ù±ºµ®¡¢¿·ÆüËÜ¤Ï¿¿ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤µ¤¨¤Ä¤«¤á¤Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¸åÇÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¹â»³Á±×¢¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡È¹â»³ÎÏ¡É¤¬Â¾¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¿¨È¯¤µ¤»¤ëÃæ¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¤È¤ÎIWGP¡õNWF¥Ø¥Ó¡¼µé¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï5¡¦2Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£Æ£ÅÄÏÂÇ·¤ÈÃæÀ¾³Ø¤Ë¤è¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥ë¡¼¥ë¡¢Ä³ÌîÀµÍÎvs¾®¶¶·úÂÀ¤ÎÌ´¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥«¡¼¥É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Æ±¤¸1Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤¤¤³¤Î°ìÀï¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¡£
½³¤ê¹ç¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤ËÂÐ¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÏNWF¤ÈIWGP¤È¤¤¤¦¿·ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬·ü¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤«¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÆ®¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÉý¹¤¤µ»¤Î±þ½·¤Ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»³¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ë¡¼¥ê¥Õ¥È¢ª¥Ò¥¶½³¤ê3Ï¢ÂÇ¤ËÂ³¤¯¹â³ÑÅÙ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬¸ú¤«¤Ì¤Û¤É¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤ÏÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¡£NOAH¤ÎGHC¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÃ¥¼è¤«¤éÌó8¥õ·î¸å¡¢¹â»³¤Ï¿·ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö¤Ë¤âÅþÃ£¤¹¤ë¡£
2´§²¦¤Î¤Þ¤Þ2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡ÖG1¡¡CLIMAX¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢B¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò1°Ì¤ÇÄÌ²á¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¤ÇÅ·»³¹¹ð¤Î¼¹Ç°¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤È³ÊÆ®µ»¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¡¢2ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òËÉ±Ò¤·Â³¤±¤ë¹â»³¤Ç¤µ¤¨Í¥¾¡¤ØÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº°Ê¾å¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢·è¾¡¤ÇNOAH¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿½©»³½à¤òÇË¤êÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¹Ç°¤Î²ô¤È²½¤·¤¿Å·»³¤À¤Ã¤¿¡£
ºä¸ýÀ¬Æó¡¢À¬É×¡¢·ûÆó¿Æ»Ò¤È¤ÎÍí¤ß¤¬À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
¿¿²Æ¤ÎËÜ¾ì½ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÄë²¦¤ËµÙÂ©¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8¡¦28ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¤Ç¤Ï¿·ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¶âÌÖ¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ³Ìî¤È·ãÆÍ¡£Íâ29Æü¤Ë¤Ï9¡¦14Ì¾¸Å²°¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ë¤Î¼çÍ×¥«¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÅö½é¡¢¤½¤³¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬6¡¦13ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÀ®À¥¾»Í³Àï¤è¤ê¿·ÆüËÜ¤Ë»²Àï¤·¤¿ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤È¤ÎNWFÀï¡£¤½¤ì¤¬¡¢ºä¸ýÀ¬Æó¤Î¡Ö¹â»³¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ë¤±¤ó!¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ë¤è¤ê¥«¡¼¥É¤¬ÊÑ¹¹¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Ø¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢À¬É×¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤È·ûÆó¡Ê¼¡ÃË¡Ë¤¬¡Ø¤ä¤ë¤ó¤Ê¤é¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¯¤è¡Ù¤È¡£¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÆÉã¤Î°Ò¿®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Í¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºä¸ý¡õÄ³Ìîvs¹â»³¡õ¿¿ÊÉ¤¬·èÄê¡£ÎëÌÚ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï9¡¦21ÁêÌÏ¸¶»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤ì¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð°©¤¤¤Î»î¹ç¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë°ìÀï¤¬¤Ê¤¼ÁêÌÏ¸¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£É³²ò¤¯¤È¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â»³Àï¤¬ÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÌ¾¸Å²°¤ÇÎëÌÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ã¯¤¢¤í¤¦¼ÆÅÄ¡£Ìó21Ç¯¸å¤Î¡ØTAKAYAMANIA¡¡EMPIRE¡¡·¡Ù¤ËÂ³¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÃíÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ï»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ61ºÐ¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤æ¤¨ºä¸ý¤¬Êá¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÄ³Ìî¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¡£ºÇ¸å¤â¿¿ÊÉ¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥³¥Ö¥é¥Ä¥¤¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤·¤È¤á¡¢ºä¸ý¤ËÇòÀ±¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¹â»³¤¬ºä¸ý¤ò¤¤¤¿¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢·ûÆó¤¬¥¨¥×¥í¥ó¤ËÎ©¤Á¥Ë¥é¤ß¹ç¤¤¤Ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÅ¸³«¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬À¤´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â»³»ËÅª¤Ë¤Ï¤Î¤Á¤ËDDT¤ÇÆ±Î½¤È¤Ê¤ëÀ¬É×¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬½ÅÍ×¤À¡£
ÏÃÂêÀ¤ËËþ¤Á¤¿°ìÀï¤Î6Æü¸å¡¢¹â»³¤ÏÎëÌÚ¤È¤Ä¤¤¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¡£9¡¦14Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¼ÆÅÄ¤òµÕÍî¤È¤·¤«¤é¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼º¿À¤µ¤»¡¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¶¯¤µ¤òµá¤á¤ëÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ëâ³¦4¹æ¤È¤·¤ÆÀ±Ìî´ªÂÀÏºÁíºÛÎ¨¤¤¤ëËâ³¦¶æ³ÚÉô¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¼ÆÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÆ®¤¦¤³¤È¤Ç¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤¬ÎëÌÚ¤À¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«?¡¡¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤!¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤Ø»ê¤é¤º¡¢Î¾¼Ô¤ÏÆ®¤¦´Ø·¸À¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â2003Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¹â»³¡¢ÎëÌÚ¡¢¼ÆÅÄ¤Î°ø²ÌÎ§¤Ë¤¦¤Í¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ò»×¤¦¤È¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤È¤ÎÇ»Ì©¤Ê403ÉÃ
¤«¤¯¤·¤Æ¹â»³¤ÈÎëÌÚ¤ÎNWF¥Ø¥Ó¡¼µéÀï¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¶½¹Ô¤ÎÄù¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè2¼¡UWF¡õ¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹Àï¤ä¡¢10¥õ·îÁ°¤Î½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼Àï¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤³¤³°ìÈÖ¡×¤È¤¤¤¦»þ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ëÇò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä¡õ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÇÆ®¤¤¤ËÎ×¤ó¤ÀÎëÌÚ¡£¤½¤Î¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¹â»³¤È¤Î½éÂÐÀï¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ØÉüµ¢¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎÈø粼¡Ê°ô¼Â¡Ë¼ÒÄ¹¤ËÀë¸À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é3Ç¯¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¯¤Î¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Êµ·¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£NWFÀï¤Ç»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤ÎÇò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¹â»³Á±×¢¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¼ÂºÝ¡¢¥×¥í¥ì¥¹Éüµ¢¤«¤é3Ç¯¸å¤Î2006Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ¤Ë¼çÀï¾ì¤òÊÑ¤¨¤¿ÎëÌÚ¤Ï»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Îº¬µò¤ä³Î¾Ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»î¹ç¤Î½øÈ×¤ÏÎëÌÚ¤¬¼¹¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Á¡¢Êø¤·¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤½¤³¤«¤é»°³Ñ¹Ê¤á¡¢ÏÓ½½»ú¡¢¥¯¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥Ã¥É¥·¥¶¡¼¥¹¤È¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃÏ¹ö¤Ø¡£¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Æ¤Ã!¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥í¡¼¥×¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£¿·ÆüËÜÀª¤òÁê¼ê¤Ë²æ¤¬¤â¤Î´é¤Î¹â»³¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£
»ý¤Á¾å¤²¤ó¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾õÂÖ¤ÇÊ¢¸Ç¤á¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥´¥Ã¥Á¼°¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡£¤¿¤À½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¹â»³¤ËÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¤ÇÆ°¤¤ò»ß¤á¤ë¤ÈµÞ³ÑÅÙ¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ë¡¼¥ê¥Õ¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¥¹¥ê¡¼¥«¥¦¥ó¥È¡£6Ê¬43ÉÃ¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤ÏÃ»¤¤¾¡Éé¥¿¥¤¥à¤À¤¬¤½¤Î´Ö¡¢°ìÉÃ¤¿¤ê¤È¤â¥à¥À¤ÊÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¤Þ¤µ¤ËÇ»Ì©¤Ê403ÉÃ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£