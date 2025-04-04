¡È5¿ÍÂÎÀ©¡ÉºÆ»ÏÆ°¤ÎRIP SLYME¡¢SNS¤Ç´¿´î¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡Ö²æ¤¬ÀÄ½Õ¤ª¤«¤¨¤ê!!¡×¡ÖÀÄ½Õ»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIP SLYME¤¬4Æü¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤ÇºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²æ¤¬ÀÄ½Õ¤ª¤«¤¨¤ê!!¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È5¿ÍÂÎÀ©¡ÉºÆ»ÏÆ°¤ÎRIP SLYME¡Ö²æ¤¬ÀÄ½Õ¤ª¤«¤¨¤ê!!¡×
¡¡RIP SLYME¤Ï1994Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2001Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯4·î¤ËSU¤¬³èÆ°µÙ»ß¡Ê¤½¤Î¸åÃ¦Âà¡Ë¡¢Æ±9·î¤ËPES¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¸å¡¢18Ç¯10·î¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡£22Ç¯¤ËILMARI¡¢RYO-Z¡¢FUMIYA¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î5Æü¤ÎJAPAN JAM¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢RIP SLYME¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ËRYO-Z¡¢ILMARI¡¢PES¡¢SU¡¢FUMIYA¤Î5¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡¡²æ¤¬ÀÄ½Õ¤ª¤«¤¨¤ê!!¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥é¥¤¥à¤Þ¤¸¡ª¡©¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö5¿Í¤ÎRIP SLYME!!!!!!1Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥é¥¤¥àÂ·¤Ã¤¿!!!¡×¡ÖÀÄ½Õ»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È5¿ÍÂÎÀ©¡ÉºÆ»ÏÆ°¤ÎRIP SLYME¡Ö²æ¤¬ÀÄ½Õ¤ª¤«¤¨¤ê!!¡×
¡¡RIP SLYME¤Ï1994Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2001Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯4·î¤ËSU¤¬³èÆ°µÙ»ß¡Ê¤½¤Î¸åÃ¦Âà¡Ë¡¢Æ±9·î¤ËPES¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¸å¡¢18Ç¯10·î¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡£22Ç¯¤ËILMARI¡¢RYO-Z¡¢FUMIYA¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡5·î5Æü¤ÎJAPAN JAM¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢RIP SLYME¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ËRYO-Z¡¢ILMARI¡¢PES¡¢SU¡¢FUMIYA¤Î5¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡¡²æ¤¬ÀÄ½Õ¤ª¤«¤¨¤ê!!¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥é¥¤¥à¤Þ¤¸¡ª¡©¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö5¿Í¤ÎRIP SLYME!!!!!!1Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥é¥¤¥àÂ·¤Ã¤¿!!!¡×¡ÖÀÄ½Õ»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£