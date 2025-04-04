°¦É²¤¬U-18½êÂ°¤ÎGKµµ»³ÍºÂÁ¤ò2¼ïÅÐÏ¿¡ªŽ¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ž£
°¦É²FC¤Ï4Æü¡¢°¦É²FC U-18¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëGKµµ»³ÍºÂÁ(17)¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÅÐÏ¿(2¼ïÅÐÏ¿)¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö41¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
U-18¤«¤é°¦É²¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëµµ»³¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï2¼ïÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦É²¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤òÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹Ž£
U-18¤«¤é°¦É²¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëµµ»³¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï2¼ïÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦É²¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤òÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹Ž£