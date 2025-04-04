¹âÎðÃË½÷4¿Í¤ËÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï»ö¸ÎÈ¯À¸¡¡·ò¹¯Èï³²³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¡°°Àî»Ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø
°°Àî»Ô¤Ï2025Ç¯4·î4Æü¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à60～70Âå¤ÎÃË½÷4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¸í¤Ã¤ÆÍ¸ú´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·3·î27Æü¡¢¹âÎð¼ÔÅùÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë°°Àî»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¡Ö3·î¤ËÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿1¿Í¤ËÂÐ¤·Í¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤¿¤Î¤Ï»ÔÆâ¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¡¢70Âå¤Î½÷À2¿Í¤Î·×4¿Í¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2025Ç¯1·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°°Àî»Ô¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤è¤êÄ¾¤Á¤Ë·ò¹¯Èï³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¥ï¥¯¥Á¥óºß¸Ë´ÉÍý¤ÎÉÔÈ÷¤È³ÎÇ§ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤¿¤Û¤«¡¢Â¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£