こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。

今回の放送は、クイズ「2023年中、何曜日が一番、交通事故が多かったでしょうか?」を出題しました。

2023年中、何曜日が一番、交通事故が多かったでしょうか?金曜日2023年中、交通事故が一番多かった曜日は「金曜日」でした。

2023年 交通事故総合分析センター データより作成

また、金曜日の事故を時間帯別で見てみると、16時〜18時が一番多く、次に多いのは8時〜10時でした。

2023年 交通事故総合分析センター データより作成

一般的に、週末は疲れや気の緩みなどにより集中力が落ちやすかったり、休みの前の日は車の通行量が多くなる傾向があるため注意が必要です。さらに、この時間帯は通学・通勤の時間帯で特に注意が必要です。交通事故にあわない・起こさないためにも、いつでも気を引き締め、安全確認をしっかりおこないましょう。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会