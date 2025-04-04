¡ÔRIP SLYME¤¬5¿Í¤ÇºÆ»ÏÆ°¡Õ¡ÈÀã²ò¤±¡ÉÆ÷¤ï¤¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°Åê¹Æ¡É¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¤«¤±°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2018Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIP SLYME¤¬¡¢RYO-Z¡¢ILMARI¡¢SU¡¢PES¡¢FUMIYA¤Î5¿Í¤ÇºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿ILMARI¤ÈPES¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢5¿Í¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Û¤«
¡¡RIP SLYME¤Ï¡¢1994Ç¯·ëÀ®¡£¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¤ä¡Ø³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2002Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOKYO CLASSIC¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡RYO-Z¡¢ILMARI¡¢SU¡¢PES¡¢FUMIYA ¤Î5¿ÍÁÈ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤ËSU¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤â¼Â¼ÁÅª¤ÊµÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¡£Íâ2018Ç¯¡¢Àµ¼°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢PES¤¬2017Ç¯9·î¤Î»þÅÀ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤È¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£2022Ç¯4·î¤è¤êRYO-Z¡¢ILMARI¡¢FUMIYA¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È5¿Í¤Ç¤ÎºÆ»ÏÆ°¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬ÉÔÃç¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯2·î¡¢ILMARI¤ÈPES¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢PES¤Ï¡¢¡Ò¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤â»ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¤«¤±°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÀã²ò¤±¡É¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÒÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ó
¡Ö²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØGREENROOM FESTIVAL 20th Anniversary¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬º£Ç¯3·î¡¢¡Ò¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç¤ÎºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿RIP SLYME¤¬¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¿ÍÂ·¤Ã¤ÆGREENROOM FESTIVAL5·î24ÆüÅÚÍËÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ó¤È¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö³º¥Ý¥¹¥È¤Ï¤¹¤°¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î5¿Í¤Ç¤Î¥¢¡¼¼Ì¤âÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ò»ä¤ÎÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ó¤ä¡Ò5¿Í¤ÇºÆ»ÏÆ°¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¡Ó¤ÈÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Á°½Ð¤Î¡ÖGREENROOM FESTIVAL 20th Anniversary¡×¤Î¤Û¤«¤ËËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖRISING SUN ROCK FESTIVAL¡×¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖÉ´ËüÀÐ²»³Úº×2025¡×¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤â¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö3¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤·¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5¿Í¤Ç¤ÎºÆ»ÏÆ°¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ï5¿ÍÁÈ¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ILMARI¤ÈPES¤¬¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤«¤é¸òÎ®¤¬Éü³è¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯½©¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÈÊ¸¶ç¤Î¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¡¢¾ï²Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¤è¤¦¤À¡£