¼¡¤Î´¶À÷¾ÉÂÐ±þ¶¯²½¤Ø¡¡¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡ÖJIHS¡×È¯Â¼°
´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌç²ÈÁÈ¿¥¡Ö¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡×¤¬È¯Â¤·¡¢ÅÔÆâ¤ÇµÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£·îÈ¯Â¤·¤¿¡ÖJIHS¡×¡á¡Ö¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶À÷¾É¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡×¤È¡¢´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¤È¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬Åý¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀìÌç²ÈÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ä¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÌ±¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿µÇ°¼°Åµ¤Ç¡¢Ô¢ÅÚÅµ¹¨Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¼¡¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¿×Â®¤Ê°åÎÅÄó¶¡¤Èµ¡Æ°Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£