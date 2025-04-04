ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ö²¿²óµã¤¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤´¶Æ°¡×¡¡Ëå¤È¤Î¥ª¥ÕËþµÊ»Ñ¤Ë¡Ö¹¹¿·Áý¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡NHK¤ò3·îËö¤ÇÂà¶É¤·¥Û¥ê¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡Ëå¤â»ä¤â¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸ø³«¤«¤é¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä»Ñ¤ä¡¢Ìë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ö²¿²óµã¤¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡Äµ¢¤êºÝ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î´ÑµÒ¤â¡ÈÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡Á¡É¤È¤«¡Èµã¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤Í¤Ã¤ÆËå¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÍ¾±¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦1²ó¡©¤â¤¦2²ó¤¯¤é¤¤±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤¡¡ª¤·¤Ð¤é¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯Ä°¤¤Ê¤¬¤é¿»¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¹¿·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£