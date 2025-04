3·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¥¹¥Ñー¥º¤Î¥­¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥ê¥¶¥·¥§¥¤¤¬Áª½Ð

4月2日(現地時間1日、日付は以下同)。NBAは2025年3月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのステフォン・キャッスル(2度目)、イースタン・カンファレンスではアトランタ・ホークスのザカリー・リザシェイ(2度目)が選ばれた。

The @Kia NBA Rookies of the Month for March! #KiaROTM

West: Stephon Castle (@spurs)

East: Zaccharie Risacher (@ATLHawks) pic.twitter.com/ejX2MKiCsV

- NBA (@NBA) April 1, 2025