3·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¥¹¥Ñー¥º¤Î¥­¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥ê¥¶¥·¥§¥¤¤¬Áª½Ð

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The @Kia NBA Rookies of the Month for March! #KiaROTM
West: Stephon Castle (@spurs)
East: Zaccharie Risacher (@ATLHawks) pic.twitter.com/ejX2MKiCsV
- NBA (@NBA) April 1, 2025
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