¡ÚUFC¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¡¢¡ÈÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤3Áª¼ê¡É¤òÄ«ÁÒ³¤¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤âÍ½ÁÛ¡Ö¥È¥Ã¥×7¤ÎÁª¼ê¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤Ï3Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£
UFC»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÙ¸ý¶³»Ê¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢ËÙ¸ý¤¬Éé¤±¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ËÙ¸ý¶³»Ê¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×7¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
Ä«ÁÒ¤ÏËÙ¸ý¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÍ½ÁÛ¡£²áµî¤ËRIZIN²¦¼Ô¤È¤Ê¤êUFC¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Þ¥Í¥ë¡¦¥±¥¤¥×¡Ê¥¢¥ó¥´¥é¡Ë¤È¥¤¥êー¡¦¥×¥í¥Ïー¥¹¥«¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤ÎÎã¤òµó¤²¡¢¡ÖËÙ¸ýÁª¼ê¤â½éÀï¤«¤é¥È¥Ã¥×7¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥±¥¤¥×¤È¥×¥í¥Ïー¥¹¥«¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎRIZINÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¢¥é¥¤¥È¥Ø¥Óーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀ©¤·¤Æ²¦ºÂÂ×´§¡£Î¾¼Ô¤È¤â2020Ç¯¤Ë²¦ºÂÊÖ¾å¤ÈUFC¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢UFC¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¥±¥¤¥×¤¬Åö»þÆ±µé5°Ì¤Î¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤È¡¢¥×¥í¥Ïー¥¹¥«¤ÏÅö»þÆ±µé7°Ì¤Î¥ô¥©¥ë¥«¥ó¡¦¥ªー¥º¥Ç¥ß¥¢¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ê¤É¤ÇËÙ¸ý¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È±½¤µ¤ì¤ëÆ±µé10°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¡ÊËÙ¸ý¤¬¡Ë¾¡¤Á¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¼ÂÎÏº¹¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤À¤ÈÉ¾²Á¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±µé13°Ì¤ÇRIZIN¤Ë¤â½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥é¥Þ¥¶¥ó¡¦¥Æ¥ß¥í¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖRIZIN¤Î¥Õ¥é¥¤µé¤ÏËÜÅö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¤È¸À¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Ä«ÁÒ³¤¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥í¥¤¥Ð¥ë¡¢¥â¥ì¥Î¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«ÁÒ¤ÏËÙ¸ý¤¬Éé¤±¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¸À¤¦¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡¢¥í¥¤¥Ð¥ë¡¢¥â¥ì¥Î¡¢¥Þ¥Í¥ë¡¦¥±¥¤¥×¡Ä¡Ä¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤ÏÁ´Á³ÉáÄÌ¤Ë¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢ËÙ¸ý¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤éUFC¥È¥Ã¥×4¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê2°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¡Ë¥â¥ì¥Î¤Ë¤â¾¡¤Á¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¹¤ë¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤½¤¦¡£¡Ê¥¢¥ß¥ë¡¦¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥¸¤Ë¤â¡¢¥«¥¤¡¦¥«¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¾¡¤Á¤½¤¦¤À¤·¡£Ê¿ÎÉ¡ÊÃ£Ïº¡Ë¤¯¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢ËÙ¸ýÁª¼ê¾¡¤Á¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Ê¡×¤È3°Ì¡¢4°Ì¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤½¤¦¤À¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢6°Ì¥±¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¥ë¡¦¥±¥¤¥×¤â´í¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢º£¤ÏÇúÈ¯ÎÏ¤¢¤ë¤·¡¢¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢2017Ç¯¤ËÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤ÏËÙ¸ý¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢UFC¤ÇÄ¾¶á7Àï6¾¡¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë31ºÐ¤ò·Ù²ü¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢Ä«ÁÒ³¤¤â´í¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸«¤¿¤¤ËÙ¸ý¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¤¥Ð¥ë¡¢¥â¥ì¥Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©5¥é¥¦¥ó¥É¤Î»î¹ç¤¬¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Í¡¢Æ±Ìç¤À¤·¡¢°ìÈ¯Ã¯¤«¤È¸«¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢Æ±µé1°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¤¥Ð¥ë¡¢2°Ì¥â¥ì¥Î¤È¤Î»î¹ç¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
ËÙ¸ý¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£