¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù¡¢Âè1ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡ÙÅÏÊÕ¿®°ìÏº»á¡õ¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤Ï¡ØBANANA FISH¡ÙÎÓÌÀÈþ»á
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å11¡§45¡Ë¤¬¡¢6Æü¤«¤é¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢Âè1ÏÃ¡ÖGOODBYE CRUEL WORLD¡×¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê½÷À¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡ÙÂè1ÏÃ¡Ù
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¾Îñ2052Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£À¤³¦¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¾¿À·Ð³ØÇî»Î¥¹¥¥Ê¡¼¤Î³«È¯¤·¤¿ÄÃÄËºÞ¡Ö¥Ï¥×¥Ê¡×¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉûºîÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡Ö´ñÀ×¤ÎÌô¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¿ÍÎà¤ò¶ìÄË¤«¤é²òÊü¤·¤¿¥Ï¥×¥Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Ê¡¼¤ÏÆÍÇ¡»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½3Ç¯¸å¡¢¥¹¥¥Ê¡¼¤ÏÀ¤³¦¤òÇËÌÇ¤ËÆ³¤¯°Ëâ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¸½¤ì¤ë¡£¥Ï¥×¥Ê¤ÏÉþÍÑ¼Ô¤ò3Ç¯¸å¤ËÈ¯¾É¤µ¤»»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ëÌô¤Ç¡¢»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿æ«¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤È30Æü¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤»¤Ð¡¢¿ÍÎà¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¡×¡£¥¹¥¥Ê¡¼¤¬»ý¤Ä¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¡¢½õ¤«¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Íß¤·¤±¤ì¤Ð»ä¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤È¸À¤¦¡£¥¹¥¥Ê¡¼¤Î±¢ËÅ¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿5¿Í¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Á¡¼¥à¡Ö¥é¥¶¥í¡×¡£ Èà¤é¤Ï¡¢¿ÍÎà¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¥¹¥¥Ê¡¼¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡½¡½¡©
¡¡´ÆÆÄ¤òÅÏÊÕ¿®°ìÏº»á¡Ê¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎÓÌÀÈþ»á¡Ê¡ØBANANA FISH¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¤ò¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥»á¡Ê¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¡Ë¤¬Ã´Åö¡£À©ºî¤ÏMAPPA¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏSOLA ENTERTAINMENT¡Ê¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥° ¥í¡¼¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡Ù¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¡ÖGOODBYE CRUEL WORLD¡×¤¢¤é¤¹¤¸
Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥¹¥¥Ê¡¼¤Î³«È¯¤·¤¿´ñÀ×¤ÎÄÃÄËºÞ¡Ö¥Ï¥×¥Ê¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿ÍÎà¤òÌÇ¤Ü¤¹Ìô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¥Ï¡¼¥·¥å¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À¤¬¸½¤ì¡¢¼«Í³¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥¹¥¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£¤À¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆÃ¦¹ö¡¢Èà¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥À¥°¡¢¥¯¥ê¥¹¡¢¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¨¥ì¥¤¥Ê¤Î4¿Í¤Ï¡¢³¹Ãæ¤ò¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤Ç·Ú¡¹¤È¶î¤±È´¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê½÷À¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡ÙÂè1ÏÃ¡Ù
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¾Îñ2052Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£À¤³¦¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¾¿À·Ð³ØÇî»Î¥¹¥¥Ê¡¼¤Î³«È¯¤·¤¿ÄÃÄËºÞ¡Ö¥Ï¥×¥Ê¡×¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉûºîÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡Ö´ñÀ×¤ÎÌô¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¿ÍÎà¤ò¶ìÄË¤«¤é²òÊü¤·¤¿¥Ï¥×¥Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Ê¡¼¤ÏÆÍÇ¡»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÅÏÊÕ¿®°ìÏº»á¡Ê¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎÓÌÀÈþ»á¡Ê¡ØBANANA FISH¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¤ò¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥»á¡Ê¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¡Ë¤¬Ã´Åö¡£À©ºî¤ÏMAPPA¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏSOLA ENTERTAINMENT¡Ê¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥° ¥í¡¼¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡Ù¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¡ÖGOODBYE CRUEL WORLD¡×¤¢¤é¤¹¤¸
Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥¹¥¥Ê¡¼¤Î³«È¯¤·¤¿´ñÀ×¤ÎÄÃÄËºÞ¡Ö¥Ï¥×¥Ê¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿ÍÎà¤òÌÇ¤Ü¤¹Ìô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¥Ï¡¼¥·¥å¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À¤¬¸½¤ì¡¢¼«Í³¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥¹¥¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£¤À¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆÃ¦¹ö¡¢Èà¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥À¥°¡¢¥¯¥ê¥¹¡¢¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¨¥ì¥¤¥Ê¤Î4¿Í¤Ï¡¢³¹Ãæ¤ò¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤Ç·Ú¡¹¤È¶î¤±È´¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£