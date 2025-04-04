9Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é³ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Û
5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3·îËö¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡Ê23¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¦ ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê32¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¥Ú¥¢¤ä ¡É4²óÅ¾¤Î¿À¡É¤³¤È ¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê20¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê24¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û9Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é³ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Û
ÃíÌÜ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó ¡Ê39¡Ë ¡¢Â¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢Í§Ìî°ì´õ¡Ê26¡¢Âè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSilhouette¡Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿Â¼¸µ¤Ï¡Ö´°À®ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤È¾¯¤·¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï ¡È2¿Í¤Î²áµî¤È¸½ºß¡É¤Ç¡¢ÀõÅÄ¤È¹â¶¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼¡¤¢¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¸Â¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ì½Ö°ì½Ö¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅçÅÄËã±û¡¢Æ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤È¶¦±é
¤½¤ó¤ÊÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Þ¥ª¡É¤³¤ÈÅçÅÄËã±û¡Ê16¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡£
2·î¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅçÅÄ¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ëÆ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¡£ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Öº£²ó²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÅçÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÆ´¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±¤¸¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¤Ç±éµ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
º£Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¤Ï¡ÖROCK¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ø¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¤ÏB'z¤Î¡Öultra soul¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢TBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Öultra soul¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1²ó¸Â¤ê¤ÎÇ®¾§¤ò¹Ô¤¦¡£É¹¾å¤Ç¤ÎÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¥²¥¹¥È¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Û
ÀõÅÄ¿¿±û / ºäËÜ²Ö¿¥ / Èõ¸ý¿·ÍÕ / ÀéÍÕÉ´²» / ¾¾À¸ÍýÇµ / ÅçÅÄËã±û / º´Æ£½Ù / ÄÛ°æÃ£Ìé / ÃæÅÄÍþ»Î / »°±ºÍþÍè / ÌÚ¸¶Î¶°ì / Â¼¸µºÈÃæ / ¹â¶¶ÂçÊå
¡Ú¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¡Û
µÜ¸¶ÃÎ»Ò / Í§Ìî°ì´õ / ¥¤¥¶¥Ü¡¼¡¦¥ì¥ô¥£¥È / ¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó / ¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó / ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó / ¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥á¥Ã¥·¥ó¥° / ¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯ / ¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Ä / ¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥®¥ì¥¹ / ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ï¥ê¥¨