ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡Öº²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡Ê49¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡Ä¡ÖÄëµþº²¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ËÉ¬¤ºÂÇ¤Á¹î¤Ã¤ÆÉüµ¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ý¤Á¥Í¥¿¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸¶¸ý¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡Öµ®ÌÀ¤µ¤ó¡ª Áá´üÈ¯¸«¤È¸À¤¦»ö¤Ç¡¢¾¯¤·°Â¿´¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢º²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÎÞ¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¡ô¤È¤ó¤Í¤ë¤º ¡ôµ®ÌÀ¤µ¤ó¡ª¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ