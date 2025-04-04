Æü»Þµ×»á¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¼èÄùÌò£¶·î¤Þ¤ÇÎ±Ç¤¡¡ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¡Ö²«¶â´üºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆü»Þ»á¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¢¤Ã¤¿¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤ÎÀË½ÎÏ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¸ÀìÌ³¤Ç¡¢·ÏÎó¶É¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤ÎÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¤¬4Æü¡¢ËÜ¼ÒÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤ÎÊ¡°æÀ¡Ïº»á¤¬·óÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂçÂ¿»á¤ÏÆ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÆü»Þµ×»á¤Ï6·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Þ¤ÇÎ±Ç¤¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡¢¼èÄùÌò¤ò40Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤¿Æü»Þ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºß¤Ç¤â¥Õ¥¸¤Î·Ð±Ä¤Ë¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
ÂçÂ¿»á¤ÏÆü»Þ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç²«¶â´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆü»Þ»á¤Ç¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£