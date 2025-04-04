¡ÚÀøÆþ¡Û¡È½éÆ°ÁÜºº¤ÎÍ×¡ÉÁ´¸©Ž¢110ÈÖŽ£¼õ¿®¡ª¸©·ÙÄÌ¿®»ØÎá¼¼¤ò¥«¥á¥é¼èºà¡ÄÀº±Ô»ØÆ³´±¤Ë¤è¤ë¶ÛÇ÷·±Îý¤â(ÀÅ²¬)
2Ê¬¤Ë1²ó¤È¤¤¤¦ÉÑÅÙ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë110ÈÖÄÌÊó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õÍý¤¹¤ëÀÅ²¬¸©·Ù¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡£¼õ¿®¤È¤È¤â¤Ë½éÆ°ÁÜºº¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÉô¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÅ²¬¸©·ÙËÜÉô ÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¶ÛµÞ²óÀþ110ÈÖ¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤Ç¤¹¤«¡¢»ö¸Î¤Ç¤¹¤«¡×
¤³¤³¤Ï¡¢¸©·ÙËÜÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î110ÈÖ¤ò¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÅ²¬¸©·Ù¡¡º´Ìî ¿®É§ ·ÙÉô¡Ë
¡ÖÄÌ¿®»ØÎá¼¼¤Ï½éÆ°·Ù»¡³èÆ°¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¡¢Èï³²³ÈÂç¤ÎËÉ»ß¤äÈÈ¿Í³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î»ö°Æ¤Î¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¿Í°÷¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤ò¸½¾ì¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÀÅ²¬¸©·Ù¡¡º´Ìî ¿®É§ ·ÙÉô¡Ë
¡ÖÀÄ¿§¤Ï110ÈÖÄÌÊó¤ËÂÐ±þÃæ¤Î¥Ñ¥È¥«ー¡×¡Ö²«¿§¤Ï¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢110ÈÖÄÌÊó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥È¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2024Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÄÌÊó·ï¿ô¤ÏÌó22Ëü1Àé·ï¤Ç¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê604·ï¡£2Ê¬23ÉÃ¤Ë1·ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
110ÈÖ¤ò¼õÍý¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë3¿§¤Î¥é¥ó¥×¡£¤½¤Î¿§¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õÉÕ½àÈ÷¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÐ¿§¡£²«¿§¤Î¥é¥ó¥×¤Ï110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£°ìÈÖ¾å¤ÎÀÖ¿§¤Î¥é¥ó¥×¤Ï¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤Ë¾ðÊó¤òÊ¹¤¼è¤ê¸½¾ì¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡£ÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â¡Ä¡£
¡ÊÀÅ²¬¸©·Ù¡¡º´Ìî ¿®É§ ·ÙÉô¡Ë
¡Ö110ÈÖÄÌÊó¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¤³¤È¤ËÁø¶ø¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ö°ÆÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢3·î¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÎÄÌ¿®»ØÎá²Ý°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ØÆ³·¸¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â10¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤·Ù»¡Ä£»ØÄê ÄÌ¿®»ØÎáÉôÌç¤ÎÆóËó²í¿Í¹°èµ»Ç½»ØÆ³´±¡£3·î¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·±Îý¼Ô¡Ë
¡Ö¶ÛµÞ²óÀþ110ÈÖ¤Ç¤¹»ö·ï¤Ç¤¹¤«»ö¸Î¤Ç¤¹¤«¡×
·±Îý¤ÎÁÛÄê¤Ï¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î¶¯Åð»ö·ï¡£º¸¤Î½÷À¤¬110ÈÖ¤Î¼õÍýÌò¡¢±¦¤ÎÃËÀ¤¬»ØÎáÌò¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ØÎáÌò¡Ë
¡Ö»êµÞ»êµÞ～¡¢ÀÅ²¬ËÜÉô¤«¤é³Æ¶É¡¢Ãæ±ûPS´ÉÆâ¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ïÈ¯À¸¡×¡Ö10»þ09Ê¬ ¶ÛµÞÇÛÈ÷¡¢¼ïÊÌ »ØÄê½ðÇÛÈ÷¤òÈ¯Îá¤¹¤ë¡×
·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÎÙ¿Í¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤âÏ¢Â³¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Î¤äÉÔ¿³¼ÖÎ¾¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÄÌÊó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤ÎÁö¤Ã¤¿Ìó20Ê¬¤Î·±Îý¡£ÆóËó»ØÆ³´±¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸©·ÙËÜÉô ÄÌ¿®»ØÎá²Ý¡¡ÆóËó ²í¿Í ¹°èµ»Ç½»ØÆ³´±¡Ë
¡ÖÅÓÃæ¤Ç»ØÎá¼Ô¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Í¤¬¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÁá¤¯½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë¼õÍýŽ¥»ØÎá¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Âº·É¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦ÆóËó»ØÆ³´±¤ÎÉ¾²Á¤Ë2¿Í¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÄÌ¿®»ØÎá²Ý¡¡½äººÉôÄ¹Ž¥39ºÐ¡Ë
¡Ö3Ç¯È¾¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»ØÎá¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡ÊÄÌ¿®»ØÎá²Ý¡¡½äººÉôÄ¹Ž¥42ºÐ¡Ë
¡Ö¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ú¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶µÍÜ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢²þ¤á¤Æ½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»ú¤ÎÃúÇ«¤µ¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤Î°ì¤Ä°ì¤ÄÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄË´¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤¹¡×
¡Ê¸©·ÙËÜÉô ÄÌ¿®»ØÎá²Ý¡¡ÆóËó ²í¿Í ¹°èµ»Ç½»ØÆ³´±¡Ë
¡Ö¡Ê»ö·ï¤Ë¡ËÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë·±Îý¤ò¸¦¤µ¤ó¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ýŽ¥·ÑÂ³Ž¥¤µ¤é¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬µ»½ÑÅÁ¾µ¤·¸½¾ì¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¡¢¸©Ì±¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê110ÈÖÄÌÊó¤ÎÍøÍÑ¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤ÄÌÊó¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¤ä·Ù»¡Áí¹çÁêÃÌ¥À¥¤¥ä¥ë¡ô9110¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤Ê110ÈÖÄÌÊó¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¡Í×,
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
À¸²Ö,
ºë¶Ì