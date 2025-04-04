

BDPアカデミー公演 ミュージカル『KUSHINADA -櫛名田姫-』

BDPアカデミー公演 ミュージカル『KUSHINADA -櫛名田姫-』5月9日(金)から渋谷区文化総合センター大和田 6階 伝承ホールで上演される。

劇団BDPは2001年に青砥洋によって創立。当時、児童劇団「大きな夢」に所属する高校生以上の団員で結成され、第一回公演として「飴屋の夜に…」を上演した。その後、新国立劇場・小劇場で「姫神楽」や「KUSHINADA」、都内劇場で「小さな貴婦人」や「パパからもらった宝もの」を上演してきた。

現在は22歳以上を対象とした「BDPプラス」と、高校生以上22歳以下を対象とした「BDPアカデミー」の二つに分けて活動を続け、演技力、歌唱力、ダンス力を磨き続けている。



『KUSHINADA -櫛名田姫-』（2020年）新国立劇場 小劇場にて上演

「BDPアカデミー」は子どもミュージカルから大人の演劇まで様々な公演を行う劇団BDPの養成機関。高校生から大学生までの劇団員が日夜稽古に励んでいる。

今回上演されるミュージカル公演『KUSHINADA -櫛名田姫-』は、このBDPアカデミーによる公演だ。

本作は古事記のヤマタノオロチ伝説を元にしたミュージカル作品。脚本を手掛けたのは『ディズニー映画「アナと雪の女王」の訳詞・劇団四季「バケモノの子」脚本等で活躍している高橋知伽江。また、音楽は片野真吾、演出は中沢千尋が手がける。

クシナダ役（Wキャスト）は乃咲絢美と上野愛実。スサノオ役（Wキャスト）は尾形真桜と横山温人が演じる。

STORY 天上から出雲の国に降り立ったスサノオは、クシナダ姫に出会い惹かれる。しかしそのクシナダは間もなくヤマタノオロチに、いけにえとして捧げられるという。八つの頭を持つオロチは出雲の国を荒らしまわり、これまで毎年一人ずつクシナダ姫の姉たちをさらっている。スサノオはクシナダ姫、そして出雲の国の民を救うために立ち上がる！！



BDPアカデミー公演 ミュージカル『KUSHINADA -櫛名田姫-』



本作は5月9日（金）から渋谷区文化総合センター大和田 6階 伝承ホールで上演される。

詳細は公式サイトで。

https://www.gekidan-bdp.jp/w/kushinada



（文：エントレ編集部）