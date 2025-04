ジューシーさがすごい！スタバ新作の「THE 苺 フラペチーノ」をレポ。渋谷の限定店舗はまるでホテルみたい…

4月9日(水)、 スターバックス の新作「THE 苺 フラペチーノ」が登場。本発売に先がけ、4月4日(金)〜7日(月)の4日間、新作フラペチーノをひと足早く楽しめる特設店舗「スターバックス コーヒー HOTEL THE ICHIGO店」が、東京・渋谷にオープンしています。「THE 苺 フラペチーノ」は、“いちごを超えたいちご体験”が堪能できるとのことで、飲む前から期待大!プレス向け試飲会に参加したisutaエディターが、新作のお味と特設店舗の様子をレポします。

渋谷に「スターバックス コーヒー HOTEL THE ICHIGO店」がオープン4月4日(金)、渋谷のRAYARD MIYASHITA PARK North1F 「or」にオープンした、「スターバックス コーヒー HOTEL THE ICHIGO店」。“いちごを超えたいちご体験”の世界を楽しめる店舗として、4月7日(月)までの期間限定で営業しています。2025年夏にスターバックスが掲げるテーマは、『HOTEL STARBUCKS』。渋谷の限定店舗も、ホテルのような高級感のあるデザインになっていますよ。お店に入ったら、まずはカウンターでチェックイン。旅行に来たかのような、ワクワク感が楽しめるんです!ここではお支払いを済ませて、ルームカードキー風のステッカーを受け取りましょう。果実のいちごをそのまま楽しめる、“ウェルカムいちご”のサービスも(数量限定 ※フラペチーノに使われているいちごとは異なります)。じゅわっと口に広がる甘みを噛み締めながら、フラペチーノへの期待も高まります…!ルームカードキーに記された部屋番号は、いちごを意識した“1515”。赤い扉を開けて、いよいよ店内に入りましょう。ここがスタバの店舗!? ホテルバーのような雰囲気お店に入ってまず感じるのは、甘酸っぱいいちごの香り。店内はいつものスタバとは全く異なる空間デザインになっており、ホテルのバーを彷彿とさせる高級感が漂っています。席数は限られているため、満席の場合はテイクアウトをして、MIYASHITA PARKなど外で飲むのもおすすめ。バーカウンターには、かわいいいちごのディスプレイも用意されています。特別な空間で、おしゃれなフラペチーノの写真も撮れるんですよ。種まで入っている!とってもジューシーな「THE 苺 フラペチーノ」鮮やかな見た目から食欲がそそられる、「THE 苺 フラペチーノ」(持ち帰り:税込707円/店内利用:税込720円 ※Tallサイズのみ)。カップ底には、ストロベリー果肉のソースに果汁入りのジュレがイン。“種”も入っていることで、果実らしい食感を楽しめるんです。メイン部分は、甘さと酸味が感じられるジュースベースに仕上げているそう。ミルクが使われていないため、さっぱりとした飲み口で、ごくごく飲めちゃいます!ホイップクリームと混ぜると、デザート感がアップ。クリーミーさが増して、スイーツを食べているような味わいに変化しますよ。開発者が提案するカスタマイズは、チョコレートソースの追加(無料)やはちみつの追加(無料)。食感を足したい人はチョコレートチップを追加(+55円)したり、まろやかにしたいならホワイトモカシロップをプラス(+55円)したりするのが、おすすめだといいます。まずはそのまま味わってみて、リピートする際はぜひいろいろなカスタマイズを試してみてくださいね。スターバックス コーヒー HOTEL THE ICHIGO店場所:RAYARD MIYASHITA PARK North1F「or」(東京都渋谷区神宮前6丁目20−10)期間:2025年4月4日(金)〜7日(月)予定営業時間:11:00〜22:00 (ラストオーダー21:30)※4月4日(金)は14:00から先行販売を実施入場料:無料 ※混雑が予想されるため整理券を配布予定公式サイト:https://www.starbucks.co.jp/