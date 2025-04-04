おつかれさまでスター！ 「ポケモンSV」に登場するスター団をイメージしたグッズがポケモンセンターに登場ボタンのイーブイリュック型ポーチやマスコットなどがラインナップ
ポケモンは、ポケモンオフィシャルショップ「ポケモンセンター」において、スター団をイメージしたグッズ「POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-」を4月12日に発売する。ポケモンセンターヒロシマでは4月10日より発売予定、ポケモンセンターオンラインでは4月10日10時より取扱予定となっている。
「POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-」は、Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」に登場する「スター団」をイメージしたグッズ。デフォルメされたスター団のボスたちがデザインされたグッズ各種をはじめ、メインビジュアルを使用したアクリルスタンドなど、ステーショナリーやアパレルを含む多数のグッズが取り揃えられている。
また、ボタン愛用しているイーブイリュック型のポーチやブロロームのぬいぐるみもラインナップされている。
さらに、ポケモンセンターオンラインでは、スター団の各チームが所有している車両を再現した「フィギュア スターモービル」の発売が決定。詳細は、後日ポケモンセンターオンラインにて発表される。
POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-
4月12日 発売予定
※ポケモンセンターヒロシマでは4月10日より発売予定
※ポケモンセンターオンラインでは4月10日10時より取扱予定
ボタンのイーブイリュック型ポーチ
価格：2,200円
お疲れさまでスター★ルームウェアセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-
価格：11,000円
ロングTシャツ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free
価格：6,600円
スウェット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free
価格：6,600円
ラバーキーホルダーコレクション POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-（全6種）
価格：770円
※全6種。種類は選べません。
ボールペン6本セット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-
価格：2,970円
アクリルスタンド POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-
価格：2,970円
マスコット POKEMON TRAINERS
価格：各1,870円
ピーニャ
メロコ
シュウメイ
オルティガ
ビワ
ぬいぐるみ ブロロローム
価格：4,950円【商品詳細】
お疲れさまでスター★ルームウェアセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE- 11,000円
スウェット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free 6,600円
ロングTシャツ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free 6,600円
ボタンのイーブイリュック型ポーチ 2,200円
ミニバスタオル POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 2,420円
【選べる】ハンドタオル POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- スターモービル 660円
【選べる】ハンドタオル POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄 660円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- スターモービル (23-25cm) 495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄 (23-25cm) 495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- ボタン (23-25cm) 495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- スターモービル (25-27cm) 495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄 (25-27cm) 495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- ボタン (25-27cm) 495円
ぬいぐるみ ブロロローム 4,950円
お疲れさまでスタンプ！ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 1,760円
ラバーキーホルダーコレクション POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 770円
※全6種。種類は選べません。
アクリルスタンド POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 2,970円
ボールペン6本セット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 2,970円
ステッカーセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- メインアート 1,100円
ステッカーセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- デフォルメアート 1,100円
ポストカード＆スタンドセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 1,320円
クロッキーブックSQ2 POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 583円
A4クリアファイル2枚セット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 605円
養生テープ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄 880円
養生テープ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- お疲れさまでスター！ 880円
プリントクッキー スターダストボックス缶 POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 1,980円
マスコット POKEMON TRAINERS ピーニャ 1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS メロコ 1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS シュウメイ 1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS オルティガ 1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS ビワ 1,870円
＼お疲れさまでスター！⭐️／- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) April 4, 2025
スター団とボタンたち、なんだか楽しそう☺️https://t.co/ODCehBacN6 pic.twitter.com/cG9w4NLalD
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