【POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-】 4月12日 発売予定 ※ポケモンセンターヒロシマでは4月10日より発売予定 ※ポケモンセンターオンラインでは4月10日10時より取扱予定

　ポケモンは、ポケモンオフィシャルショップ「ポケモンセンター」において、スター団をイメージしたグッズ「POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-」を4月12日に発売する。ポケモンセンターヒロシマでは4月10日より発売予定、ポケモンセンターオンラインでは4月10日10時より取扱予定となっている。

　「POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-」は、Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」に登場する「スター団」をイメージしたグッズ。デフォルメされたスター団のボスたちがデザインされたグッズ各種をはじめ、メインビジュアルを使用したアクリルスタンドなど、ステーショナリーやアパレルを含む多数のグッズが取り揃えられている。

　また、ボタン愛用しているイーブイリュック型のポーチやブロロームのぬいぐるみもラインナップされている。

　さらに、ポケモンセンターオンラインでは、スター団の各チームが所有している車両を再現した「フィギュア スターモービル」の発売が決定。詳細は、後日ポケモンセンターオンラインにて発表される。

POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-

4月12日 発売予定
ポケモンセンターヒロシマでは4月10日より発売予定
ポケモンセンターオンラインでは4月10日10時より取扱予定

ボタンのイーブイリュック型ポーチ

価格：2,200円

お疲れさまでスター★ルームウェアセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-

価格：11,000円

ロングTシャツ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free

価格：6,600円

スウェット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free

価格：6,600円

ラバーキーホルダーコレクション POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-（全6種）

価格：770円
※全6種。種類は選べません。

ボールペン6本セット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-

価格：2,970円

アクリルスタンド POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-

価格：2,970円

マスコット POKEMON TRAINERS

価格：各1,870円

ピーニャ

メロコ

シュウメイ

オルティガ

ビワ

ぬいぐるみ ブロロローム

価格：4,950円

【商品詳細】

お疲れさまでスター★ルームウェアセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIE-　11,000円
スウェット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free　6,600円
ロングTシャツ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- Free　6,600円

ボタンのイーブイリュック型ポーチ　2,200円

ミニバスタオル POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　2,420円

【選べる】ハンドタオル POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- スターモービル　660円
【選べる】ハンドタオル POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄　660円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- スターモービル (23-25cm)　495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄 (23-25cm)　495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- ボタン (23-25cm)　495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- スターモービル (25-27cm)　495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄 (25-27cm)　495円
【選べる】ミドルソックス POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- ボタン (25-27cm)　495円

ぬいぐるみ ブロロローム　4,950円

お疲れさまでスタンプ！ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　1,760円

ラバーキーホルダーコレクション POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　770円
※全6種。種類は選べません。

アクリルスタンド POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　2,970円

ボールペン6本セット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　2,970円

ステッカーセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- メインアート　1,100円
ステッカーセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- デフォルメアート　1,100円

ポストカード＆スタンドセット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　1,320円

クロッキーブックSQ2 POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　583円

A4クリアファイル2枚セット POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　605円

養生テープ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- 総柄　880円
養生テープ POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES- お疲れさまでスター！　880円

プリントクッキー スターダストボックス缶 POKEMON TRAINERS -STARDUST★BESTIES-　1,980円

マスコット POKEMON TRAINERS ピーニャ　1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS メロコ　1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS シュウメイ　1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS オルティガ　1,870円
マスコット POKEMON TRAINERS ビワ　1,870円

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