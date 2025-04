ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

3月の特別コーチは、日韓ミックスのシンガーソングライター「SG(エスジー)」さんが担当。3月28日(金)の放送では、生徒(リスナー)と電話をつなぎました。

(左から)アンジー教頭、SGさん、こもり校長

SGさんは日韓ミックスのシンガーソングライターとして活躍。J-POPとK-POPの垣根を超えて、日本語と韓国語を織り交ぜて歌う独自のスタイルが人気を博し、2023年11月にメジャーデビュー。令和の卒業ソングとしてロングヒット中の楽曲「僕らまた」で自身初のストリーミング総再生数1億回を突破。2024年11月にリリースした「僕らまた (吹奏楽 ver.)」は、「カロリーメイト」の受験生応援CM第11弾「それぞれの音色」で使用され話題を呼んでいます。アンジー教頭:まずは、これから電話を繋ぐ受験生から届いていた書き込みを2通紹介します!一浪して大学受験に取り組んでいるんですが、滑り止めの大学が全滅して、本当に今パニックになっている状態です。試験内容が例年よりも優しめで、「行けた!」と思っていたんですがダメでした。中期日程でも出願はしていますが、落ちている気しかなく不安です。「1年間本当に何してたんだろ?」と悔しくて、少し前までずっと泣いていました。これからのことが不安で怖くてつらくてたまらないので、自分を落ち着かせるためにここに吐かせてもらいました。こもり校長:応援部をやっていくなかで、どうしてもどん底の崖っぷちまで追いやられてしまう生徒って絶対いるのよ。それは時の運もあるだろうし、実力だけじゃどうしようもないタイミングだったり、いろんなことが絡み合ってダメになっちゃうっていう生徒がいるんで。僕もこれを読んだときに、「どうにか受かってほしい」っていう気持ちがあるなか、「もしかしたらやっぱりダメなのかな」と思ってた。そうしたら、また新しい書き込みが届いていました。先日、不合格での不安や焦り、中期日程について書き込ませてもらいました。実はその中期日程で受験した大学に、無事合格して進学できることに決まりました! 滑り止めよりもかなり偏差値が高い大学だったので、本当に受かったことが奇跡だなと思っています!この1年間、頑張ってよかったと本気で思っています。これから頑張る人は、投げ出さない限り失敗じゃないということを忘れないで、頑張って自分の春を掴み取って欲しいです!こもり校長:よかった〜!SG先生:おめでとう〜〜! いい言葉!こもり校長:こういうのがね、この時期になるとあるんだよ。なので、一浪の末に逆転合格を掴み取った生徒と逆電していきたいと思います! まずは、改めておめでとう!リスナー:本当にありがとうございます!こもり校長:SG先生、どうですか? この逆転合格は。SG先生:「諦めない者には福来る」ってやつですね。頑張ったねって本当に思う!こもり校長:書き込みにもあったけど、パニックになるぐらいヤバかった?リスナー:正直、滑り止めには受かってるだろうなって思いがあって、滑り止めの結果を見たときに、「ヤバい。どうしよう」とか思ったんです。そのあとすぐに後期日程に向けて勉強しなきゃいけなかったんですけど、滑り止めの件がショックすぎて向き合えなくて、メンタルが落ち込んでいました。こもり校長:そんななかで合格発表を見たときはどうだったの?リスナー:合格って2文字を見て、「マジで?」とびっくりして飛び上がっちゃいました(笑)。リビングにいたお母さんに「やっと受かったよ」って抱きつきに行きました。SG先生:素敵。こもり校長:本当によく頑張った! ここまで相当しんどかっただろうし、よく踏ん張ったなと思う。今まで頑張ったぶん、逆に今度は最高に楽しんでいかないと、過去の自分に申し訳ないよ。最高の大学生活を送って!リスナー:ありがとうございます!アンジー教頭:これから先、未来を作っていく子たちの励みにもなるようなことを成し遂げたんだよ。すごいよ! 悔しくていっぱい泣いたときもあると思うけど、その倍、これから春はいっぱい笑ってください!こもり校長:SG先生からも、(一言)もらってもいいですか?SG先生:いやぁ、本当にめでたい! 寒〜い寒い冬が終わりました。よく頑張りました。ここから暖かくなる春を満喫してほしいですね!



