70年代デビュー当時のレトロな「ハローキティ」がモチーフのバッグやポーチが発売！

ファッションブランド「grove(グローブ)」から、「ハローキティ」とのコラボアイテムが登場。

本コラボでは、1970年代のデビュー当時のハローキティをモチーフにしたレトロなデザインのアイテムを展開。バッグとポーチの裏地には、おすわりポーズや飛行機に乗ったハローキティをデザインしたオリジナル柄が使用されています。

フリル2WAYトートバッグ

価格:¥5,497(税込)

ひょっこりと覗くハローキティの刺繍が施されたトートバッグ。ハリのあるグログラン素材のフリルハンドルがさりげなくかわいいワンポイントです。ショルダーベルト付きの2WAY仕様で便利で使い勝手も抜群。しっかりしたマチとファスナー開閉で中身が見えにくく、安心してお使いいただけます。

Lee別注 フェイス刺繍スクエア型2WAYトートバッグ

・価格:¥5,497(税込)

人気のスクエア型トートバッグに、ハローキティのお顔が刺繍されています。ショルダー付きの2WAY仕様で、お出かけに適した絶妙なサイズ感です。ハンドルの横にはチャームなどを付けられるDカンがあり、同コラボレーション商品のチャームポーチを付けるのがおすすめです。

フェイス刺繍チャームポーチ

価格:¥2,197(税込)

ハローキティのお顔とトレードマークでもあるリボンを合成皮革に刺繍したチャームポーチです。バッグに付ければ、ハローキティと一緒にお出かけを楽しむことができます。

フラップにはマグネットが付いており、開閉も簡単。キャンディーや目薬、イヤホンなどのちょっとした小物を収納するのにぴったりです。

フェイス刺繍チェーン付きポーチ

価格:¥3,627(税込)

ハローキティのお顔が大きく刺繍され、立体的なリボンと耳がキュートなポーチです。チェーン付きで持ち歩きに便利で、バッグに付けてチャームのように使用することもできます。

Lee別注 ダブルハンドル2WAYショルダーバッグ

価格:¥5,277(税込)

ハローキティのアイコンでもあるリボンモチーフがキルティングされた、Lee別注のショルダーバッグです。ボストンバッグのように口が大きく開くため、荷物の出し入れがしやすくなっています。

ショルダーベルトを付ければ肩掛けとしても使える2WAY仕様。さらに、本体には撥水加工された生地を使用しています。

リボンキルトマルチショルダー

価格:¥3,847(税込)

軽量でコンパクトなサイズ感が人気のマルチショルダーです。前後のポケットにはスマートフォンがぴったり収納でき、内装にはカード入れも付いているため、ちょっとしたお出かけにとても便利です。

オンラインストアでは2025年4月18日(金)から先行発売。店頭(一部を除く)では4月23日(水)から発売されます。

ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656963