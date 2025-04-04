TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶µ¼¼¤ÇÀ¸ÅÌ¤ÎÃËÀ­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿Â¼¾åÎµÂÀÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Ï2021Ç¯8·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶µ¼¼¤Ç¡¢¡Ö²Î¾§ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤Î20ÂåÃËÀ­¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿½à¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Â¼¾åÈï¹ð¤Ï¡¢½é¸øÈ½¤Ç¡ÖÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÈ½·è¤Ç¡¢Â¼¾åÈï¹ð¤¬¡Ö²Î¾§ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÃËÀ­¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÃËÀ­¤¬Â¼¾åÈï¹ð¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Ë¶¯¤¤¿®Íê´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÃËÀ­¤¬É¬Í×¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤È¸í¿®¤·¡¢¹³µñÉÔÇ½¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ­¤Ë¶¯¤¤À­Åªæ·ÃÑ¿´¤òÍ¿¤¨¤ë°­¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¶¯¤¤¿®Íê´¶¤òÎ¢ÀÚ¤ëÈÈ¹Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¼¾åÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼¹¹ÔÍ±Í½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶µ¼¼¤«¤é·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¡¢¡Ö°ìÄê¤Î¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È½·è¸å¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ­¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¡Ø²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò°­ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤Èµ¯¤­¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ­¤¬À­Èï³²¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Åö½é¤ÏÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤òí´í°¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ­²Ã³²¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¡¢Â¼¾åÈï¹ð¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶µ¼¼¤ËÂÐ¤·¡¢É¬Í×¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£