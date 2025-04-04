¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Îµº¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡È¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¡É¤á¤°¤êÌîÅÞÂ¦¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡¡¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡¡¶Ë¤á¤ÆÉÔËÜ°Õ¡×ÀÑ»»º¬µò¤ÎÀâÌÀµá¤á¤ë¹Í¤¨
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¸¶¸ý°ìÇî ½°±¡µÄ°÷
¡Öº£²ó¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Îµº¸À¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¤¹¤ë¡×
¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÌîÅÞÂ¦¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤ËÂÐ¤·¡¢2·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡¢¶Ë¤á¤ÆÉÔËÜ°Õ¡×¤À¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÀÇÎ¨¤Îº¬µò¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÀÑ»»º¬µò¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤Îº¬µò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¤Á¤ó¤È¼Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ºòÆü¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¹ñÆñ¤È¤â¾Î¤¹¤Ù¤»öÂÖ¤À¡×¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌîÅÞ¤ò´Þ¤á¤¿Ä¶ÅÞÇÉ¤Ç¸¡Æ¤¡¦ÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤é¡¢³ÆÅÞÅÞ¼ó¤¬Àè¤Û¤É¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¢§ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ä¡¢¢§¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤â»ëÌî¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£