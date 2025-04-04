　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42662.32　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42422.88　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41104.52　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41096.25　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40044.52　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39786.16　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39530.18　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39070.50　　均衡表雲上限(日足)
39006.45　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38827.31　　均衡表雲下限(日足)
38467.81　　26週移動平均線
38463.29　　200日移動平均線
38415.77　　75日移動平均線
37968.39　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37964.11　　13週移動平均線
37845.42　　新値三本足陽転値
37165.08　　均衡表雲上限(週足)
37149.45　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36930.32　　25日移動平均線
36829.00　　均衡表基準線(週足)
36482.53　　均衡表雲下限(週足)
36420.62　　均衡表転換線(週足)
36398.04　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35892.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35831.09　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35814.86　　均衡表基準線(日足)
35740.23　　均衡表転換線(日足)
35434.13　　6日移動平均線
34854.19　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34831.97　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34512.73　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33816.12　　ボリンジャー:-3σ(25日)

33780.58　　★日経平均株価4日終値

33265.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　12.25(前日10.63)
ST.Slow(9日)　　 9.51(前日 7.51)

ST.Fast(13週)　 21.19(前日23.14)
ST.Slow(13週)　 24.52(前日25.17)

［2025年4月4日］

株探ニュース