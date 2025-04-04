【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42662.32 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42422.88 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41104.52 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41096.25 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40044.52 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39786.16 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39530.18 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39070.50 均衡表雲上限(日足)
39006.45 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38827.31 均衡表雲下限(日足)
38467.81 26週移動平均線
38463.29 200日移動平均線
38415.77 75日移動平均線
37968.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)
37964.11 13週移動平均線
37845.42 新値三本足陽転値
37165.08 均衡表雲上限(週足)
37149.45 ボリンジャー:-1σ(26週)
36930.32 25日移動平均線
36829.00 均衡表基準線(週足)
36482.53 均衡表雲下限(週足)
36420.62 均衡表転換線(週足)
36398.04 ボリンジャー:-1σ(13週)
35892.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
35831.09 ボリンジャー:-2σ(26週)
35814.86 均衡表基準線(日足)
35740.23 均衡表転換線(日足)
35434.13 6日移動平均線
34854.19 ボリンジャー:-2σ(25日)
34831.97 ボリンジャー:-2σ(13週)
34512.73 ボリンジャー:-3σ(26週)
33816.12 ボリンジャー:-3σ(25日)
33780.58 ★日経平均株価4日終値
33265.91 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 12.25(前日10.63)
ST.Slow(9日) 9.51(前日 7.51)
ST.Fast(13週) 21.19(前日23.14)
ST.Slow(13週) 24.52(前日25.17)
［2025年4月4日］
株探ニュース