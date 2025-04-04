Ãæ¹âÇ¯¤ËÆÃ²½¤·»Ù±ç¤¹¤ëÈ¯Ã£¾ã³²Åö»ö¼Ô²ñ¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¡ª
À¤Âå¤¬¶á¤¤È¯Ã£¾ã³²Åö»ö¼Ô¤¬º¤¤ê¤´¤È¤ò¶¦Í¤·¡¢½õ¤±¹ç¤¦
º£²ó¤ÏÃæ¹âÇ¯¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²Åö»ö¼Ô²ñ¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¤Ï40ºÐ°Ê¾å¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¤Î¼«½õ¡¢¼«Î©¤Î¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¡¢Ëè·î1²ó¡¢Âè1ÆüÍËÆü¤«Âè2ÆüÍËÆü¤Ë¡ÖÃãÏÃ²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæ¹âÇ¯¤ËÆÃ²½¤·»Ù±ç¤¹¤ëÈ¯Ã£¾ã³²Åö»ö¼Ô²ñ¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¡ª
¤³¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë40ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤«¤é¾ã³²¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ê¡ÊÀ®¿Í´ü¿ÇÃÇÅö»ö¼Ô¡Ë¡¢¾ã³²¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æº¤¤ê¤´¤È¤ÎÁêÃÌ¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤¹¤ë²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï30Âå¸åÈ¾¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë
40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤«¤éÈ¯Ã£¾ã³²¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë20Âå¡¢30Âå¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÅö»ö¼Ô²ñ¡¢¼«½õ²ñ¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼ã¤¤¿ÍÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç40Âå¡¢50Âå¡¢60Âå¤ÎÅö»ö¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿Åö»ö¼Ô²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤Âå¤¬¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¶¦Í¤·¡¢½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤â¾ã³²¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½Íý»ö¤Î»³À¥·ò¼£¤µ¤ó¤ËÀßÎ©ÌÜÅª¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹âÇ¯È¯Ã£¾ã³²Åö»ö¼Ô²ñ¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¡¦ÂåÉ½Íý»ö¤Î»³À¥·ò¼£¤µ¤ó
¡ÖÅö»ö¼Ô²ñ¤ä¼«½õ²ñ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤ÏÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¼ã¤¤Êý¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È 40Âå¡¢50Âå¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¤È60Âå¤ÎÅö»ö¼Ô¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢ 20Âå¡¢30Âå¤Î¿Í¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¤Î¤Çº¤¤ê¤´¤È¤¬Á´¤¯ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£40Âå°Ê¾å¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ã¤Æ20Âå¡¢30Âå¤Î¿Í¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÅö»ö¼Ô²ñ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãç´Ö¤ÈÏÃ¤»¤ë¤Ï¤º¤ÎÅö»ö¼Ô²ñ¤Ç¡¢¤à¤·¤í¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¼«Ê¬¤¬Ê¹¤Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç²ñ¤ò³«¤¯¤Û¤¦¤¬¥Ô¥¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ 40ºÐ°Ê¾å¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÇÍ×¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦Çº¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤¬¡¢À¤Âå´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æº£¤ÎÃæ¹âÇ¯¤¬¼ã¤«¤Ã¤¿20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾ã³²¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤º¤¤ê¤´¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¤Î¡ÖÃãÏÃ²ñ¡×¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤Î¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃãÏÃ²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿È¯Ã£¾ã³²Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼
º£²ó¤Ï3·î¾å½Ü¤Ë¹Á¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃãÏÃ²ñ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï40Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ2¿Í¡¢½÷À7¿Í¤¬»²²Ã¡£¤¦¤Á4¿Í¤ÎÊý¤¬½é¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Ëè²ó¡¢½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅìµþÅÔ°Ê³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ïµ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ëº¤¤ê¤´¤È¤òÄ°¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ·Ã¤äÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¦¾ì¤Ë¾ã³²¤òÍý²ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö·ÐºÑÅª¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç½õ¸À¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
1»þ´Ö¤Û¤É¤ÇµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢ÀÊ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢ÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ò´¹¤·¤¢¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¡¢¾Ð¤¤À¼¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡Ö7¡Á8²ó»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ï1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¸ÉÆÈ´¶¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦ÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¿§¡¹¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤«ÃÎ¼±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡Ö½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢SNS¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È½õ¸À¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤»ëÅÀ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸º¤¤ê¤´¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñ¤ÎºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç¤¹¤ë´¶ÁÛ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¾ã³²¤Î¤³¤È¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¿¿·õ¤ËÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö½é¤á¤ÆËÜ²»¤¬ÏÃ¤»¤¿¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¹ÔÀ¯¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤É¤³¤ÎÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤É¤¦¼êÂ³¤¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëËÜ¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³À¥ÂåÉ½¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃãÏÃ²ñ¤Î°ÕµÁ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹âÇ¯È¯Ã£¾ã³²Åö»ö¼Ô²ñ¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¡¦ÂåÉ½Íý»ö¤Î»³À¥·ò¼£¤µ¤ó
¡Ö²ñ¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¤Î½ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ò»²²Ã¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â½½¿Í½½¿§¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¼«¸ÊÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç°åÎÅ¤ä¹ÔÀ¯¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¥Ô¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¸¤Þ¤ê¤Ïµ®½Å¤Ê¼Ò²ñ»ñ¸»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Êº¤¤ê»ö¤ä¾ðÊó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤½¤¦¤·¤¿Êý¤Ï¡¢¤¤¤Á¤É¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÃãÏÃ²ñ¡×¤Î³«ºÅÊó¹ð¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤Êº¤¤ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¤É¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃãÏÃ²ñ¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃãÏÃ²ñ¡×¤ÏËè·î1²ó¡¢Âè1ÆüÍËÆü¤«Âè2ÆüÍËÆü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²ó¤Ï4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤Ï500±ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿½¹þÀ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡Ö¤ß¤É¤ë¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥óÅÐÏ¿¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¿Í¸¢TODAY¡×Ã´Åö:Æ£ÌÚTDC¡Ë