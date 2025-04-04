5日に佐賀競馬場でデビューする新人騎手2人への騎手服贈呈式が4日、同場で行われた。

1人目は宮崎県都城市出身の長谷川蓮（はせがわ・れん、21＝東真市）。「常に高い向上心、謙虚な気持ちを忘れずにしたい。一鞍、一鞍大切に乗って全力で頑張ります」と意気込みを語った。

2人目は福岡県筑紫野市出身の林悠翔（はやし・ゆうと、17＝鮫島）。「多くの方から必要とされる騎手になりたい。しっかり結果を出せるように頑張ります」と決意を述べた。

デビュー初日となる5日の騎乗馬は、以下の通り。

【長谷川蓮】

1R 4枠4番 ルーラルーラ（牝8＝渡辺博）51キロ

3R 3枠3番 エイシンチョンパ（牡4＝東真市）53キロ

4R 4枠4番 フラワーカンパニー（牝4＝山田徹）51キロ

5R 3枠3番 ツーウィング（牝5＝大島）51キロ

6R 2枠2番 ナンゴクキャンドル（牝3＝古賀光）51キロ

7R 3枠3番 ハクアイウィンザー（牡8＝東真市）53キロ

8R 6枠6番 サンサンタイヨウ（牝6＝中野）51キロ

9R 3枠3番 ベニエ（牝5＝山田徹）51キロ

10Ｒ 5枠5番 ミンナノユメクン（牡3＝東真市）53キロ

【林悠翔】

1R 1枠1番 タイセイグッドマン（牡5＝中野）53キロ

2R 3枠3番 クリノカグヤ（牝4＝手島）51キロ

4R 1枠1番 ルンルンマルタン（牝6＝鮫島）51キロ

5R 7枠7番 キーナイス（牝4＝大島）51キロ

7R 6枠6番 ラインシュトラール（牡5＝手島）53キロ

9R 7枠10番 タフトテソーロ（牡6＝鮫島）53キロ

10R 8枠11番 マリノドゥードゥー（牝3＝手島）51キロ