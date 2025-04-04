KADOKAWA DREAMSはCyberAgent Legitを倒した　（C）D.LEAGUE24−25

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＜D.LEAGUE 24−25 ROUND.11＞◇4月3日◇東京・東京ガーデンシアター

CyberAgent Legitとの首位攻防直接対決を制したKADOKAWA DREAMSが4戦ぶりにトップに立った。レギュラーシーズンが対戦形式なって3シーズン目。KDは過去2戦とも、Legitに敗れていたが、チャンピオンシップの決勝で2連勝していた。

今回、レギュラーシーズン初勝利となり、Daichiは「初めて勝ちました。めちゃめっちゃうれしいです。3連覇絶対達成します」と喜んだ。

Valuence INFINNITESがスイープを達成して首位争いは3強の様相。

dip BATTLESもスイープ達成でCS圏内の6位に浮上。10位のDYM MESSENGERSまで5点差にひしめき合う、CS争いも熾烈だ。

29日のROUND.12は個人戦の要素が強い、サイファーラウンドで、意外なチームが旋風を巻き起こす可能性もある。

残り3戦となり、順位争いから目が離せない状況だ。

※左が先攻

【1st MATCH】　SEPTENI RAPTURES 5−1 Medical Conciege I‘moon　

【2ed MATCH】　SEGA SAMMY LUX 3−3 avex ROYALBRATS

【3ed MATCH】　CyberAgent Legit 2−4 KADOKAWA DREAMS

【4th MATCH】　FULLCAST RAISERZ 0−6 dip BATTLES

【5th MATCH】　Benefit one MONOLIZ 4−2 LIFULL ALT−RHYTHM

【6th MATCH】　List::X 0−6 Valuence INFINITIES

【7th MATCH】　DYM MESSENGERS 3−3 KOSE 8ROCKS

【ランキング】チーム名の右はチャンピオンシップポイントと勝敗（◎はスイープ勝利）

＜1＞KADOKAWA DREAMS 28点　●△○◎◎○○●○○○

＜2＞CyberAgent Legit 26点　○○●△○◎○○○○●

＜3＞Valuence INFINITIES 24点　◎○●△○○△○△●◎

＜4＞SEPTENI RAPTURES 20点　●△◎△○◎△○●○○

＜5＞KOSE 8ROCKS 19点　○●△○○●△○△○△

＜6＞dip BATTLES 18点　○○△○●●△●○●◎

＜7＞avex ROYALBRATS 16点　△●◎●●○△○●○△

＜8＞Medical Conciege I‘moon 15点　●◎○●●●△○◎●●

＜9＞LIFULL ALT−RHYTHM 14点　○●●●○○◎●△●●

＜10＞DYM MESSENGERS 13点　△●△○○●●○△●△

＜11＞SEGA SAMMY LUX 11点　●○△△●●○●●○△

＜12＞Benefit one MONOLIZ 11点　○●△●●●●●△○○

＜13＞List::X 9点　●○○●●○●●●●●

＜14＞FULLCAST RAISERZ 4点　●●●○●●●●△●●