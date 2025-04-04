【Ｄリーグ】KDがLegitからレギュラーＳ初勝利で首位奪回
＜D.LEAGUE 24−25 ROUND.11＞◇4月3日◇東京・東京ガーデンシアター
CyberAgent Legitとの首位攻防直接対決を制したKADOKAWA DREAMSが4戦ぶりにトップに立った。レギュラーシーズンが対戦形式なって3シーズン目。KDは過去2戦とも、Legitに敗れていたが、チャンピオンシップの決勝で2連勝していた。
今回、レギュラーシーズン初勝利となり、Daichiは「初めて勝ちました。めちゃめっちゃうれしいです。3連覇絶対達成します」と喜んだ。
Valuence INFINNITESがスイープを達成して首位争いは3強の様相。
dip BATTLESもスイープ達成でCS圏内の6位に浮上。10位のDYM MESSENGERSまで5点差にひしめき合う、CS争いも熾烈だ。
29日のROUND.12は個人戦の要素が強い、サイファーラウンドで、意外なチームが旋風を巻き起こす可能性もある。
残り3戦となり、順位争いから目が離せない状況だ。
※左が先攻
【1st MATCH】 SEPTENI RAPTURES 5−1 Medical Conciege I‘moon
【2ed MATCH】 SEGA SAMMY LUX 3−3 avex ROYALBRATS
【3ed MATCH】 CyberAgent Legit 2−4 KADOKAWA DREAMS
【4th MATCH】 FULLCAST RAISERZ 0−6 dip BATTLES
【5th MATCH】 Benefit one MONOLIZ 4−2 LIFULL ALT−RHYTHM
【6th MATCH】 List::X 0−6 Valuence INFINITIES
【7th MATCH】 DYM MESSENGERS 3−3 KOSE 8ROCKS
【ランキング】チーム名の右はチャンピオンシップポイントと勝敗（◎はスイープ勝利）
＜1＞KADOKAWA DREAMS 28点 ●△○◎◎○○●○○○
＜2＞CyberAgent Legit 26点 ○○●△○◎○○○○●
＜3＞Valuence INFINITIES 24点 ◎○●△○○△○△●◎
＜4＞SEPTENI RAPTURES 20点 ●△◎△○◎△○●○○
＜5＞KOSE 8ROCKS 19点 ○●△○○●△○△○△
＜6＞dip BATTLES 18点 ○○△○●●△●○●◎
＜7＞avex ROYALBRATS 16点 △●◎●●○△○●○△
＜8＞Medical Conciege I‘moon 15点 ●◎○●●●△○◎●●
＜9＞LIFULL ALT−RHYTHM 14点 ○●●●○○◎●△●●
＜10＞DYM MESSENGERS 13点 △●△○○●●○△●△
＜11＞SEGA SAMMY LUX 11点 ●○△△●●○●●○△
＜12＞Benefit one MONOLIZ 11点 ○●△●●●●●△○○
＜13＞List::X 9点 ●○○●●○●●●●●
＜14＞FULLCAST RAISERZ 4点 ●●●○●●●●△●●