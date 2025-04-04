レイカーズvsウォリアーズにJ-HOPEやベッカムなど豪華ゲストが集結…ロッドマン娘も登場

4月4日（現地時間3日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでゴールデンステイト・ウォリアーズと対戦した。レブロン・ジェームズが33得点5リバウンド8アシスト、オースティン・リーブスが31得点6リバウンド、八村が24得点6リバウンド、ルカ・ドンチッチが19得点8リバウンド7アシストと、主軸4人が107得点を挙げたものの、116－123で敗れ、連勝が「2」でストップした。

ウェスタン・カンファレンスで順位争いを繰り広げる人気チーム同士の対戦。豪華な著名人たちもクリプトドットコム・アリーナに訪れたようだ。

レイカーズは韓国の7人組アイドルグループ『BTS』で活動するJ-HOPEの写真を公式Instagramに投稿。ドンチッチからシグネチャーモデルを受け取り、笑顔で撮影に応じた。

続いてはサッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏。MLS（メジャーリーグサッカー）のインテル・マイアミCFで共同オーナーを務める“サッカー界の貴公子”は試合前にレブロンと熱い抱擁を交わすと、息子のロメオ・ベッカム氏と並んで試合を観戦した。試合後にはウォリアーズのステフィン・カリーと記念撮影。NBA公式Xにはカリーがユニフォームにサインし、ベッカムへプレゼントする動画がアップされた。

サッカー女子アメリカ代表の選手たちも会場に登場。その中にはシカゴ・ブルズやシカゴ・ブルズ、レイカーズでもプレーした元NBA選手のデニス・ロッドマン氏を父に持つトリニティ・ロッドマン（ワシントン・スピリット）の姿もあった。“背番号2・RODMAN”のユニフォームをプレゼントされたようだ。

【動画】J-HOPEがルカ・ドンチッチと交流





