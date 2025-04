高松三越にて「マジックアワー」をテーマにした、ディズニーファン待望の「Disney THE MARKET 2025 in 高松三越」開催中!

四国初出店となる「Disney THE MARKET」

​「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのグッズが一堂に会する期間限定イベントです。

Disney THE MARKET 2025 in 高松三越

開催期間:2025年4月4日(金) 〜 2025年4月24日(木) [最終日午後5時終了]

開催場所:高松三越 新館5階 催物会場

高松三越 新館5階 催物会場にて「Disney THE MARKET 2025 in 高松三越」を開催!

今回のテーマは「マジックアワー」です。

時代と共に変化し世界中のファンを魅了したディズニー作品。

限定品や会場を色鮮やかなグラデーションで表現し、幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せが届けられます。

『Disney THE MARKET』イベント限定商品

ディズニー映画『ファンタジア』などの『Disney THE MARKET』イベント限定で販売されてる商品。

会場限定トートバッグ 高松

価格3,520円

本体約H39×W39×D9

【高松三越限定販売】※お一人さま各10点限り

会場限定トートバッグは瀬戸内海の渦潮をイメージした爽やかなブルー。

会場限定キーホルダー 高松

価格880円

直径約5.4

「ミッキーマウス」のお顔と「たかまつ」を大胆に配したキーホルダーも。

ミッキー・イン・リアル・ライフ ミニーマウス プレミアム ビーンズコレクション

価格各2,970円

ミッキーマウス 約 H20×W7×D8

ミニーマウス 約 H22×W7×D8

『Disney THE MARKET』限定の、ファッショナブルなデザインのぬいぐるみ。

ファンタジア<グラデーション>魔法使いの弟子ミッキー ボールチェーンマスコット

価格2,640円

約H15×W7×D6

『ファンタジア』に登場する「魔法使いの弟子」デザインのボールチェーンマスコット。

カラフルな彩りが魅力!

ファンタジア<グラデーション>魔法使いの弟子ミッキー ちょっこりさん

価格1,980円

約H16×W7×D8

『ファンタジア』に登場する「魔法使いの弟子」デザインのちょっこりさんぬいぐるみ。

ちょこんと座れるかわいいぬいぐるみです。

ベイマックス〈占い師コスチューム〉ちょっこりさん

価格2,200円

約H16×W7×D8

水晶玉を抱えた「ベイマックス」のユニークなぬいぐるみ。

<フェイラー>ファンタジア ハンカチ BOOK

価格3,850円

約H25×W25

『ファンタジア』の名シーンがカラフルに表現されたハンカチ。

ミッキー・イン・リアル・ライフ〈グラデーション〉 ボールペン(全7種)

価格各660円

スタイリッシュな「ミッキーマウス」たちとグラデーションカラーがおしゃれなボールペン。

ミッキー・イン・リアル・ライフ〈グラデーション〉ブラインド缶バッジ(全7種)

価格1個440円

直径約5.6

※ランダム商品のため種類はお選びいただけません。

ミッキー・イン・リアル・ライフ〈グラデーション〉メッシュポーチ

価格2,700円

約H20.5 ×W15.5×D2

カラフルな彩りがおしゃれなメッシュポーチ。

ファンタジア〈グラデーション〉マグカップ

価格1,540円

MEI OCEAN ファンタジア 〈グラデーション〉 サコッシュ

価格5,500円

ファンタジア〈オーロラ〉巾着

価格880円

約H21×W16

ファンタジア〈オーロラ〉タブレットケース

価格3,960円

約H29×W21×D2

ファンタジア〈ネイビー〉ボストンバッグ

価格6,600円

約H17×W23.5 ×D11

ファンタジア〈レッド〉フラグメントケース

価格2,750円

約H18×W11×D1

ミッキー〈トランプ柄〉ランチトートバッグ

価格2,200円

約H20×W32×D12

ディセンダント ブラインドアクリルスタンド(全9種)

各 880円

約H8×W6 台座直径3

※ランダム商品のため種類はお選びいただけません。

ディセンダント2 ブラインドアクリルスタンド(全9種)

各 880円

約H8×W6 台座直径3

※ランダム商品のため種類はお選びいただけません。

ディセンダント3 ブラインドアクリルスタンド(全9種)

各 880円

約H8×W6 台座直径3

※ランダム商品のため種類はお選びいただけません。

ディセンダント ライズ・オブ・レッド ブラインドアクリルスタンド(全9種)

各 880円

約H8×W6 台座直径3

※ランダム商品のため種類はお選びいただけません。

ディセンダント トートバッグ

価格2970円

オラドン合衆国の地図をデザインしたトートバッグ。

ディセンダントポストカード

他にもポストカードやマウスパッドも展開されています。

三越伊勢丹限定商品

三越伊勢丹限定のディズニーグッズも盛りだくさん!

<ACCOMMODE>蒸気船ウィリー スクエアポーチ

価格5,940円

本体:約H13.5×W10.5×D5

<ACCOMMODE>アリエル ラウンドミニボストン

価格7,260円

約H18×W25×D10

<ACCOMMODE>リトルマーメイド スクエアポーチ

価格4,180円

約H4.0×W14.5×D10.5

<ACCOMMODE>アリエル ストーリートート

価格3,300円

約H36×W31

<ACCOMMODE>ズートピア カラップボックス ミニショルダー

価格4,290円

約H15×W19.5×D8

ドナルドダッグ Tシャツ

価格5,001円

サイズ:M、L

※画像はイメージです。

ジュディ Tシャツ

価格4,950円

サイズ:S、M

ライオン・キング ムファサ&シンバ / トートバッグ、ライオン・キング / トートバッグ

価格各2,750円

本体:約H37×W36×D12

ウォルト・ディズニー / ルードヴィヒ・フォン・ドレイク / トートバッグ

価格3,701円

本体:約H37×W24×D12

1961年にカラー放送されたテレビアンソロジーシリーズ『ウォルト・ディズニーズ・ワンダフル・ワールド・オブ・カラー』をモチーフにしたグッズシリーズ。

「ドナルドダック」の叔父であり科学者の「ルードヴィヒ・フォン・ドレイク」の貴重なアートがデザインされたトートバッグで

Black(Mickey Mouse)/ Giclee Art

価格129,800円

額装:約H38×W45.5

※受注生産となります。ご注文後、約90日でのお届けとなります。

Whiteも展開されています。

Black and White リバーシブルアートパズル パネルセット

価格5,280円

パズル完成サイズ:約H18.2×W25.7

※108ピースのジグソーパズル2点とフレーム1枚のセットです。

おすすめ商品

<シュタイフ>ミッキーマウスとテディベア桜

価格77,000円

全長約31

<シュタイフ>おしゃれキャット マリー

価格55,000円

全長約18

<シュタイフ>スティッチ/エンジェル(フレンズシリーズ)

価格各11,000円

全長約23

ルーク&レイア/純金小判 30g

価格1,155,000円

約6.4×4

※受注生産となります。ご注文後、約90日でのお届けとなります。

<マスタークラフト>『ダンボ』ダンボ&ティモシー(スペシャル・エディション)

価格70,001円

ダンボ:約H33

ティモシー:約H15

素材:ポリストーン

※画像はイメージです。

<マスタークラフト>『ふしぎの国のアリス』チェシャ猫

価格72,801円

約H34×W36×D26

素材:ポリストーン

※画像はイメージです。

会場では、ディズニー、ピクサーだけではなく、スター・ウォーズや

マーベルグッズも販売されています。

『Disney THE MARKET』限定デザインショッピングバッグ

販売場所:新館5階 催物会場 お会計カウンター

※サイズ:約H34×W32×D17.5cm

※実物と仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 高松三越』会場にて、『Disney THE MARKET』限定デザイン ショッピングバッグ(全4種)を1枚330円にて販売されています。

.潺奪ーとミニー

△まのプーさんとピグレット

ラプンツェルとジャスミン&アリエル

ぅ好謄ッチとリロ

※ラプンツェルとジャスミン&アリエルは[三越伊勢丹限定]デザインとなります。

ノベルティ

お渡し場所:新館5階 催物会場 お会計カウンター

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 高松三越』会場にて、2,200円以上購入、三越伊勢丹アプリをダウンロード、かつ、高松三越をお気に入り店に登録いただき、「『Disney THE MARKET 2025 in 高松三越』特典クーポン」を呈示すると各日先着160名さまに「三越伊勢丹限定 ステッカー」をプレゼント!

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 高松三越』会場にて、1会計につき税込11,000円以上購入、「ディズニー★JCBカード」または「エムアイカード プラス」を利用すると

4月4日(金)〜4月13日(日)の期間、先着250名さまに「三越伊勢丹限定 ミッキーマウス ミニタオル」をプレゼント。

4月14日(月)〜4月24日(木)の期間、先着250名さまに「三越伊勢丹限定 ミニーマウス ミニタオル」をプレゼント。

※デザインは変更になる場合がございます。

※お一人さま各日1回限り有効。

※レシートは当日限り有効です。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※レシート合算不可。

※「エムアイカード プラス」会員さまは、エムアイカード プラスをご利用の方に限ります。(エムアイカード ベーシックは除く。)

イベント情報

館内音楽がディズニー・ミュージックに!

期間中、全館ではディズニーのさまざまな楽曲を楽しむことができます。

また、ディズニー・フォトスポットが館内のさまざまな場所に登場!

期間中、新館5階 催物会場に『Disney THE MARKET』限定フォトスポットが登場します。

また新館1階から新館4階にも人気キャラクターと一緒に撮影できるフォトスポットも登場します。

スパイダーマン、

「ミッキーマウス」

『アナと雪の女王』から、「エルサ」、「アナ」、「オラフ」

ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの主人公「ウッディ」

「バズ・ライトイヤー」

「スター・ウォーズ」より『マンダロリアン』の人気キャラクター「グローグー」も!

Disney THE MARKET 2025 in 高松三越は2025年4月24日までの開催です。

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney/Lucasfilm Ltd. © & Lucasfilm Ltd.

©2025 MARVEL

