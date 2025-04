スキンケアブランド「アテニア」から、世界中で愛され続けるディズニーアニメーションの名作『アナと雪の女王』のスペシャル限定デザインボトルが数量限定で登場。

アテニアの人気アイテム「ドレススノー」「ドレスリフト」「スキンクリア クレンズ オイル」が『アナと雪の女王』パッケージで展開されます☆

アテニア ディズニー『アナと雪の女王』限定デザインボトル

発売日:2025年5月19日(月)

先行販売:

・2025年5月12日(月)フルーツギャザリング西宮店、青森店、新潟店、沖縄店、那覇店を含む20店舗

・2025年5月14日(水)アテニア阪神梅田本店

・2025年5月15日(木)@cosme STORE(ルミネ横浜店、ルミネ池袋店、NEWoMan横浜店、ルミネエスト新宿店、ルミネ大宮店、ルミネ有楽町店)

アテニアの人気スキンケグッズ3種から、凍った世界を救う真実の愛を描いたディズニーアニメーション『アナと雪の女王』の限定デザインが登場。

限定デザインに登場するのは、明るく楽観的な「アナ」と、優雅で落ち着きのある「エルサ」、そして姉妹をつなぐ心温かい雪だるまの「オラフ」です。

ラインナップは薬用美白・エイジングケアライン「ドレススノー」、薬用エイジングケアライン「ドレスリフト」、そしてアテニア大人気商品のオイル状クレンジング「スキンクリア クレンズ オイル」の3種類。

きらめきとワクワクが溢れる今だけの世界が楽める限定ボトルを紹介していきます☆

薬用美白・シワ改善 化粧水 「ドレススノー ローション」限定デザイン

販売名:アテニア ローション DSn]【医薬部外品

価格:4,070円(税込)

容量:150mL (約2〜3か月分)

使用方法:朝晩洗顔後、2〜3プッシュ分を手に取り、顔全体になじませる

テクスチャー:ややトロミのあるローション

香り:ダマスクローズを基調にしたエレガントで深みのある香り

仕様:弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、オイルフリー/アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません)

まるで降りたての雪のような冴えわたる透明感を実現してくれる「ドレススノー ローション」の「エルサ」デザイン。

シミやシワ・乾燥・くすみなどの複雑な悩みを抱えた大人肌に、美白とシワ改善でWアプローチ。

まろやかなとろみ感があり、ゴワついた肌をスキンケアの手応えがしっかり感じられる状態に整えながら、毎日のキレイを底上げする化粧水です。

美白ケアとエイジングケアの両方を積み重ね、深いうるおいとハリ・透明感の手応えを一気に感じさせてくれます。

少しの曇りもわずかな跡もない、冴えわたる透明感をもたらす“魔法”。

触れているものを凍らせる特別な力を持っている「エルサ」

「ドレススノー」の化粧水は、厚く硬くなりがちな大人肌もやわらかく解きほぐしながら、まるで降りたての雪のような、透明感に満ち溢れた美肌へと誘います。

薬用シワ改善 化粧水 「ドレスリフト ローション」限定デザイン

販売名:アテニア ローション DLr]【医薬部外品】

価格:3,740円(税込)

容量:150mL (約2〜3か月分)

使用方法:朝晩洗顔後、2〜3プッシュ分を手に取り、顔全体になじませる。

テクスチャー:ややトロミのあるローション

香り:ダマスクローズを基調にしたエレガントで深みのある香り

仕様:弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、オイルフリー/アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません)

今がいちばん愛おしいと思える力強いハリを実感できる「ドレスリフト ローション」が「アナ」デザインでラインナップ。

まろやかなとろみ感で心地よくなじみ、スキンケアの浸透がしにくくなった大人肌に、たっぷりのうるおいと濃密なハリのための厳選成分をすみずみまで注ぎ込み、美しさの土台づくりを担うエイジングケア化粧水です。

使い続けるほどに、もっちりとした弾力とハリが肌をめぐり続けます。

「アナ」の魅力は、明るくて大胆な性格。

高密度なハリの連鎖を呼び覚ます「ドレスリフト」の化粧水で、毎日鏡を見るのが楽しみになる、豊潤なうるおいとハリに満ちた肌を今すぐ体感できます。

オイル状クレンジング「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ〈リフレシングシトラスの香り〉」限定デザイン/「スキンクリア クレンズ オイル 〈無香タイプ〉」限定デザイン

価格/容量:各1,980円(税込) / 175mL (約2か月分)

使用方法:3プッシュ分を手に取り、メイクとなじませた後、水またはぬるま湯で洗い流す。

テクスチャー:厚みのあるオイル

香り:フレッシュな印象が際立つほのかな柑橘系の香り

※アロマタイプ〈リフレシングシトラスの香り〉

仕様:

リフレシングシトラスの香り無着色、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー/アレルギーテスト済み・ノンコメド処方(ニキビのできにくい処方)(すべての方にアレルギー・コメドが起きないわけではありません)無香タイプ無香料、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー/アレルギーテスト済み・ノンコメド処方(ニキビのできにくい処方)(すべての方にアレルギー・コメドが起きないわけではありません)

一日頑張った肌と心を明るくクリアに研ぎ澄ます「スキンクリア クレンズ オイル」

大人肌特有のくすみの原因にアプローチし、メイクはもちろん、大人の毛穴・角栓ケアやくすみの原因となる「肌ステイン」、硬くなった「フリーズ角質」にまでアプローチします。

肌と心をクリアに研ぎ澄まして、忙しい大人女性の毎日に寄り添う、アテニアの大人気コスメです。

弾力のあるオイルと、リフレシングシトラスの香りで、肌も気持ちも明るく晴れやかに演出。

パッケージには無邪気で人懐っこい、人気者の「オラフ」がプリントされています。

“一度使うと手放せなくなる”と大人気の「スキンクリア クレンズ オイル」も、メイク落ちの良さやストレスのない使い心地でずっと一緒にいたくなる存在です。

オイル状クレンジング「スキンクリア クレンズ オイル エコパック専用ホルダー」限定デザイン

価格:275円(税込)

サイズ:エコパックセット時(ポンプ含む)高さ約208×直径約76mm

使用方法:エコパックは必ず専用ポンプと専用ホルダーにセットして使用ください。

「スキンクリア クレンズ オイル」専用ホルダーの『アナと雪の女王』デザイン。

専用容器へセットして使用後、小さく捨てられるレフィルです。

パッケージには「スヴェン」「クリストフ」「オラフ」「エルサ」「アナ」のシルエットが落とし込まれています。

「エルサ」「アナ」「オラフ」をプリントした限定デザインのスキンケアグッズ。

2025年5月12日より順次販売が開始される、アテニア『アナと雪の女王』限定デザインボトルの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気スキンケアグッズの『アナと雪の女王』パッケージ!アテニア「ディズニー」限定デザインボトル appeared first on Dtimes.