NTTドコモは、公式オンラインストア「ドコモオンラインショップ」で販売中の一部機種について、本体価格を改定した。あわせて、「いつでもカエドキプログラム」の残価額を4月4日に変更した。

本体価格が変更となる機種は「iPhone 15 128GB」と「iPhone 16e 128GB」で、両機種ともに11万8910円に変更される。2月28日に発売された「iPhone 16e 128GB」の発売時の価格は10万9780円であり、今回の改定では値上げとなる。

残価額変更

このほか、「いつでもカエドキプログラム」の残価額が変更される。23カ月目に端末を返却した場合、「iPhone 15 128GB」の負担額は4万3934円(1910円×23回)に、「iPhone 16e 128GB」は4万3670円(1898円×23回)、「iPhone 16 256GB」は7万7770円(3381円×23回)、「iPhone 16 512GB」は10万6040円(4610円×23回)に変更される。

「いつでもカエドキプログラム+」の対象機種を23カ月目に端末を返却をした場合の負担額は、「iPhone 16 Plus 128GB」が8万3930円(3649円×23回)、「iPhone 16 Plus 256GB」が9万5040円(4132円×23回)、「iPhone 16 Plus 512GB」が11万6160円(5050円×23回)。

「iPhone 16 Pro 128GB」は8万3930円(3649円×23回)、「iPhone 16 Pro 256GB」は9万5040円(4132円×23回)、「iPhone 16 Pro 512GB」は13万1010円(5696円×23回)。「iPhone 16 Pro Max 256GB」は12万780円(5251円×23回)、13万6400円(5930×23回)に変更される。