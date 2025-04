ウクライナのキエフで公開されたウクライナ軍無人システム部隊のドローン軍用ハードウェア「ヴァンパイア」(写真:Bloomberg)

上編で述べたように、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の電話会談での合意を受け、3月23〜25日まで、サウジアラビアのリヤドでアメリカ、ウクライナ、ロシアの3カ国の代表団が集まり、黒海での停戦を巡る協議を行った。

ただし、3カ国で協議をしたわけではない。アメリカ代表団とウクライナ代表団、そしてアメリカ代表団とロシア代表団がそれぞれ個別に協議した。戦争の当事国であるウクライナ代表団とロシア代表団の直接協議は行われていない。

アメリカのルビオ国務長官は記者会見で、アメリカ代表団はウクライナ代表団と2回、ロシア代表団と1回、協議したと説明している。ウクライナはアメリカに全権委任状態なので、米ロ2国間で合意に至った。

黒海での自由航行などロシアに有利な合意だった

そこで何が決まったのか。ホワイトハウスによる「リヤド合意」に関する声明を見てみよう。

「アメリカとロシアは黒海における安全な航行を確保し、武力行使を排除し、商業用船舶の軍事目的での使用を禁止することで合意した」

これはロシアの貿易ルートが再開されたことを意味している。これに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は「黒海での武力行使が禁止されるのは好ましいが、実効性があるかどうかの判断は時期尚早である」と慎重視している。

クレムリンも「輸出に関係するロシアの銀行、生産者、輸出業者への制裁が解除されるまで、『黒海停戦』は発効しない」とする。具体的には国際決済を行うSWIFT(国際銀行間通信協会)へのロシアの銀行の復帰、ロシア船籍の船舶へのサービス制限の解除などを指していて、これはロシアへの制裁の緩和を求めていることになる。

「アメリカはロシアの農産物と肥料の世界市場へのアクセスを回復し、海上保険料を引き下げ、港へのアクセスと商業上の取引の決済システム強化を支援する」

これは,稜愀覆砲△襯蹈轡△求める制裁緩和に呼応するが、アメリカだけの判断で緩和できるものではない。EU(欧州連合)がどう反応するか不明だし、EUが反対する場合にトランプ大統領が説得できるかどうかもわからない。この文言が盛りこまれたことはプーチン大統領にとって朗報であるが、どれだけの実効性があるか疑問である。

「アメリカとロシアは、ロシアとウクライナのエネルギー施設への攻撃禁止の合意を実行に移す措置を講ずることで合意した」

声明には「アメリカは(上記の)『リヤド合意』に沿った平和的な解決を達成するために双方の間の交渉を引き続き促進する」と書かれている。しかし、合意内容はロシアに有利なものである。

トランプ大統領が目指す休戦は、結果的にロシアに譲歩し、ウクライナに圧力をかけるものだろう。最終的に、ウクライナの声は圧殺される。ウクライナやEUを除いた和平はありえないが、トランプ大統領とプーチン大統領は、そうした方向を目指している。

休戦におけるプーチン大統領の「最終目標」は明確だ。それは次の5つである。

.Εライナは決してNATO(北大西洋条約機構)に加入しない

▲Εライナは自己決定権を持たない

ウクライナは地政学的に中立である

ぅリミア半島とウクライナ東部の地域をロシア領であると国際的に認めさせる

サ拈鏘定が合意された後、それを監視する西欧の軍隊がウクライナに駐留しない

もちろん、ウクライナもEUも決して受け入れられるものではないし、いくらトランプ大統領が親ロシアでも、すべては受け入れられない。そのため、ロシアは圧倒的勝利によって最終目標を達成するまで戦闘継続を志向するだろう。

プーチン大統領はロシア帝国の復興を夢見ている。それは、アメリカとともに世界秩序を構築できる大国であり、旧ソビエト連邦の国々に脅威を与えている。

特にロシア系住民が多いバルト3国(エストニア、ラトビア、リトアニア)は、ウクライナ戦争の行方に大きな関心を抱いている。ウクライナでプーチン大統領の野望が実現すれば、次の標的は間違いなくバルト3国になるからだ。ウクライナの「ネオナチ」がロシア系住民を虐待しているという口実で、ロシアはウクライナに侵攻したが、バルト3国にはロシア系住民が多く、同じロジックが展開される懸念がある。

バルト3国やポーランドなどは「オタワ条約」を脱退

ウクライナ戦争の停戦協議が行われている最中の3月18日、ポーランドとバルト3国の国防相が共同声明を発表し、地雷の敷設を禁止した「オタワ条約」からの脱退を自国の首脳に進言した。同条約は1999年に発効した地雷使用、貯蔵、生産、移転を全面的に禁止する条約で、164カ国が批准している。

脱退すべき理由は簡単だ。ロシア軍が国境を越えて侵入してきた場合に備え、国境線に地雷を敷設する必要があるからだ。オタワ条約からの脱退は各国の議会で承認され、正式に決まった。また4月に入ってフィンランドも脱退を決めた。

つまり、バルト3国やポーランド、フィンランドはそれだけロシアの脅威を切実に感じているということだ。程度の差はあれ、多くのEU諸国も同様な懸念を抱いている。そのためトランプ大統領がいかに剛腕であるとしても、西欧と旧ソビエト連邦国の懸念を無視して和平交渉を推し進めるのは難しいだろう。

ウクライナは戦争中であることから、2024年5月の大統領選挙を延期した。それを根拠にプーチン大統領は、ゼレンスキー大統領を選挙で選ばれていない正当性のない大統領だと決めつけ、トランプ大統領も同じ理由から、ゼレンスキー大統領を「独裁者」と呼んだ。

どんな休戦協定も国民の支持なしに進められないことを考えると、米ロの大統領の認識が妥当なら、ゼレンスキー大統領の下では休戦交渉は進展しないことになる。

しかしながら2月25日、ウクライナ議会はゼレンスキー大統領の正当性を全会一致で承認した。同国が戦争状態にある間に大統領選挙を延期することは合憲であるとし、プーチン大統領とトランプ大統領の批判を否定した。

キーウ国際社会学研究所が2025年2月上旬に行ったゼレンスキー大統領に対する支持率調査では、ウクライナ人の57%がゼレンスキー大統領を支持している。また、ウクライナの地元紙は、ホワイトハウスでの一件の後、支持率が8ポイント上昇したと伝えている。

同研究所は3月12〜22日にかけて世論調査も実施している。ロシアが停戦の条件として提示している「ウクライナの兵の動員の中止」「西側によるウクライナへの武器提供の中止」「西側によるウクライナへの情報提供の停止」の3条件が受け入れられるかという問いに対して、79%が受け入れられないと答えている。

また「ウクライナの安全保障を伴わない停戦」に関する質問では、62%が反対と答えている一方、32%は受け入れる用意があると答えている。「安全保障としてNATO加盟」については、58%が支持、32%が反対と答えた。

約8割のウクライナ国民が「戦い続ける」

このように、3割以上のウクライナ国民がある程度の妥協はやむなしとしているが、「アメリカが軍事援助をやめた場合どうすべきか」には82%が「何があっても戦い続ける」と答えている。「ロシアに降伏する」と答えたのは8%にすぎない。

地域別に見ると西部では83%の人が、戦争が行われている東部でも78%の人が「何があっても降伏すべきではない」と答えている。長い間、ロシアとソビエトに弾圧されてきた歴史を持つウクライナ人にとって、ロシアへの降伏は受け入れられない現実のようだ。

「ロシアに降伏」はありえないとしても、仮にアメリカの軍事援助がなくなっても戦いを続けることができるのか。ウクライナ戦争のイメージは、カマキリが前足を挙げて熊に戦いを挑んでいる、まさに「蟷螂(とうろう)の斧」である。

しかし、元ウクライナ国防省の顧問であり、現在、ウクライナ安全保障協力センターの理事長であるセルビー・クザン氏は「ウクライナの軍事力を侮るべきではない」と書いている(『The Atlantic Council』3月25日、「Ukraine's Growing Military Strength is an underrated factor in peace talk (ウクライナの増大する軍事力は和平交渉の中で過小評価されている)」。クザン氏によれば「ウクライナは欧州最強の軍事国家の1つになっている」のだ。

クザン氏は「ウクライナはアメリカの軍事援助なしで生き残れるのか」と「アメリカが軍事援助を停止した場合、欧州諸国はその穴を埋めることができるのか」の2つの問いに答えている。

いまやウクライナは欧州最強の兵力と知識を持つ

現在、ウクライナには約100万人の武装した人々がいる。ウクライナ軍は欧州で最大だ(第2位はフランス軍の20万人)。さらに3年にわたる戦争でウクライナ軍は鍛え上げられ、近代戦争に関する比類なき知識を持っている。

クザン氏は「ウクライナ軍は極めて革新的で急速に発展する軍産業複合体に支えられている」と指摘し、「ロシアに対する戦争の将来の進路や和平交渉の条件について議論するとき、ウクライナが今や自立した軍事大国である事実を考慮しなければならない」と、一般の人が抱くウクライナ軍のイメージの転換を求めている。

そしてロシアの力を侮るべきではないとしながらも、「現在のペースでロシアが侵攻した場合、ロシアがウクライナを完全に支配するには1世紀かかるだろう」と興味深い指摘をしている。

停戦の対象となっている黒海に関し、クザン氏は「ウクライナの海上無人機が革命をもたらし、プーチン大統領はクリミア半島から比較的安全なロシアの港まで艦隊を撤退させた。ロシアの奥深くでは、ウクライナの長距離ドローンが軍事施設、物流ハブ、エネルギー・インフラを頻繁に攻撃している」と、ウクライナの軍事力の拡大を説明している。

ドローンメーカー200社以上、国産化率は100%

ドローン部門の成長は著しく、現在、ウクライナは年数百万台のドローンを生産する能力を持っているという。ドローン生産企業は200以上あり、国産化率は100%だ。軍事用ドローンで、ウクライナは技術的に世界のリーダーになっている。また「キーウが必要な資金を確保できれば、国内のミサイル生産は数カ月以内に倍増すると予想している」と書いている。

戦争が始まった時のウクライナの軍需産業の規模は10億ドルだったが、現在では350億ドルにまで膨張している。そして「ウクライナは軍隊が使用する武器、弾薬、装備の約3分の1を生産している」と、ウクライナの軍需産業の変貌ぶりを紹介している。

実際、ゼレンスキー大統領は、海外からの防衛セクターへの投資を奨励している。「すでに多くの国が多額の資金を提供し、ウクライナの防衛産業の中で共同プロジェクトを推進している。アメリカが欧州から撤退すれば、欧州諸国の防衛費が増大するので、共同プロジェクトのペースは早まるだろう」。

クザン氏は、2022年にロシアはウクライナの軍事力を過小評価するという過ちを犯したとする。「ウクライナの軍事力の増大はロシアとの和平交渉で考慮されなければならない。ウクライナは防御的になっているわけではなく、ウクライナを危機にさらすような和平交渉は受け入れないだろう」と語り、「ウクライナを欧州の変化する安全保障システムの中心に位置づけるべきだ」と主張している。これは、軍事大国ウクライナをアメリカ抜きのNATOの主軸にせよ、ということだろう。

ここには「螳螂の斧」のウクライナはいない。これが「もう1つのウクライナの姿」なのか。こうした知見を得ると、ウクライナ戦争の和平交渉の見方も変わってくるかもしれない。

(中岡 望 : ジャーナリスト)