Í¾¤Ã¤¿Æ¦Éå¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¡¡¸¨¤´¤·¤ÈÌÚÌÊ¡¢ÎäÅàOK¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢Ä´Íý¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯½ÅÊõ¤¹¤ë¡ÖÆ¦Éå¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝÂ¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¥¿¥Í¡£¥¢¥Þ¥Î¥Õ¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@amano_shokudo¡Ë¤¬¡¢¡ÖÆ¦Éå¤ÎÊÝÂ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÆ¦Éå¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¶¨²ñ¤ÇÍý»ö¤òÌ³¤á¤ë»³¸ý¤Ï¤ë¤Î¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸¨¤´¤·¡¦ÌÚÌÊ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¡¡Æ¦Éå¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÊÝÂ¸ÊýË¡
¸¨¤´¤·¢ªÎäÂ¢¡¢ÌÚÌÊ¢ªÎäÂ¢¡¦ÎäÅà
¡Ö¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡×¤Ï¡¢¥Ä¥ë¥ó¤È¤·¤¿¹¢¤´¤·¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¤Ç¤âÎäÅà¤¹¤ë¤È¡¢ÅòÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¹¢¤´¤·¤Ê¤á¤é¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖÎäÂ¢¸Ë¡×¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£°ìÊý¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¤ÏÎäÂ¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎäÅà¤Ç¤âËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡ÄÎäÂ¢¤Ç¿©´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ
¡¦ÌÚÌÊÆ¦Éå¡ÄÎäÂ¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎäÅàÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½
¢¦ÎäÂ¢ÊÝÂ¸ÊýË¡¡Ä¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå
¡»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ¦Éå¤ò¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢Æ¦Éå¤ËÈï¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¿å¤ò¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
£¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£
¢¨¤ªÆ¦Éå¤ò¿»¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¤ÏËèÆü¼è¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢Æ¦Éå¤òÇ®Åò¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Æ¾ÃÆÇ¤·¤Æ¤«¤éÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È±ÒÀ¸Åª¤Ë¤âËüÁ´¡£
¢¦ÎäÅàÊÝÂ¸ÊýË¡¡ÄÌÚÌÊÆ¦Éå
¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡£Ì£¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆ¦Éå¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ¦Éå¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÌ©ÊÄ¤Ç¤¤ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¸Ë¤Ø¡£¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÎÁÍý¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤³«Éõ¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤ÈÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤¨¤ÐOK¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
ÎäÅà¤·¤¿Æ¦Éå¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢Ä´ÍýÁ°¤Ë¡Ö¼¼²¹¤Ç²òÅà¡×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤Ç¿åÀÚ¤ê¥Ð¥Ã¥È¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥¶¥ë¡Ë¤Î¾å¤Ø¡£²òÅà¸å¤ÎÆ¦Éå¤ÏÌ£¤¬¤È¤Æ¤âÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ÑÊª¤Ë»È¤¦¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£ÎäÅà¤·¤¿Æ¦Éå¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅà¤ßÆ¦Éå¡×¡Ê¡áÅà¤é¤»¤Æºî¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¾õ¤ÎÆ¦Éå¡Ë¤Ë¶á¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥¤¥ß¡¼¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¥¢¥Þ¥Î¥Õ¡¼¥º¡¡¸ø¼°X¡¿¸¨¤´¤·¡¦ÌÚÌÊ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¡ªÆ¦Éå¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÊÝÂ¸ÊýË¡
¡¦¥¢¥Þ¥Î¥Õ¡¼¥º¡¡¸ø¼°¡¿Í¾¤Ã¤¿Æ¦Éå¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ï¡© ÎäÅàÊÝÂ¸¤âOK¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëÀµ¤·¤¤ÊÝÂ¸ÊýË¡