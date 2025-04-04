ÀäÌÇ¡© ¤½¤ì¤È¤â»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸½Â¸¡© ¥»¥ê¥¨A¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤òÃµ¤ë¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡Ä¡Ä¡£²ÚÎï¤Êµ»¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¿¤Á¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¥»¥ê¥¨A¤¬ºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡Á2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÎ®¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¶áÇ¯¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÏÀäÌÇ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡½¡½¡½¢¡¡½¡½¡½¢¡¡½¡½¡½
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÎÄêµÁ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷Àï½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤Î·àÅª¤Ê¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î»þ´Ö¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¶ËÅÙ¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¡¢¡Ö10ÈÖ¡×¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤Ë²ÄÎù¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Çµ±¤¯¡ªÀ¤³¦¤Î¡ÈÈþ½÷¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼¡¤Î£³¤Ä¤ÎÌò³ä¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤¿FW¡Ê¡áµ¶£¹ÈÖ¤ä¥»¥«¥ó¥É¥È¥Ã¥×¡Ë¡£¢¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ë¤è¤ë»Å³Ý¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¡££¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥¸¥¹¥¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¡¢Åö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤½¤ÎÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¤¤Þ¤Ê¤ªÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¸½ºß¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬¤½¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹Î¨¤¤¤ë¥³¥â¤Ç¡¢20ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤¬¡¢ÁÏÂ¤À°î¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌÇ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Ê¸¡üÊÒÌîÆ»Ïº¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ËÝÌõ²È¡Ë
¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È£²·î£¶Æü¹æ¤Îµ»ö¤ò²ÃÉ®¡¦½¤Àµ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¶áÇ¯¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÏÀäÌÇ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÎÄêµÁ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷Àï½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤Î·àÅª¤Ê¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î»þ´Ö¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¶ËÅÙ¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¡¢¡Ö10ÈÖ¡×¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤Ë²ÄÎù¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Çµ±¤¯¡ªÀ¤³¦¤Î¡ÈÈþ½÷¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼¡¤Î£³¤Ä¤ÎÌò³ä¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤¿FW¡Ê¡áµ¶£¹ÈÖ¤ä¥»¥«¥ó¥É¥È¥Ã¥×¡Ë¡£¢¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ë¤è¤ë»Å³Ý¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¡££¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥¸¥¹¥¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¡¢Åö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤½¤ÎÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¤¤Þ¤Ê¤ªÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¸½ºß¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬¤½¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹Î¨¤¤¤ë¥³¥â¤Ç¡¢20ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤¬¡¢ÁÏÂ¤À°î¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌÇ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Ê¸¡üÊÒÌîÆ»Ïº¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ËÝÌõ²È¡Ë
¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È£²·î£¶Æü¹æ¤Îµ»ö¤ò²ÃÉ®¡¦½¤Àµ