【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（2月）15:45
予想　N/A　前回　-0.6%（前月比)

【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（3月）17:30
予想　N/A　前回　44.6

【カナダ】
雇用統計（3月）21:30
予想　0.9万人　前回　0.11万人（雇用者数・前月比)
予想　6.7%　前回　6.6%（失業率)

【米国】
雇用統計（3月）21:30
予想　13.5万人　前回　15.1万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.1%　前回　4.1%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　4.0%　前回　4.0%（平均時給・前年比)

【ブラジル】
貿易収支（3月）03:00
予想　N/A　前回　-3.24億ドル

※予定は変更されることがあります。