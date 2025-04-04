これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（2月）15:45
予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（3月）17:30
予想 N/A 前回 44.6
【カナダ】
雇用統計（3月）21:30
予想 0.9万人 前回 0.11万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.6%（失業率)
【米国】
雇用統計（3月）21:30
予想 13.5万人 前回 15.1万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（平均時給・前年比)
【ブラジル】
貿易収支（3月）03:00
予想 N/A 前回 -3.24億ドル
※予定は変更されることがあります。
フランス鉱工業生産指数（2月）15:45
予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（3月）17:30
予想 N/A 前回 44.6
【カナダ】
雇用統計（3月）21:30
予想 0.9万人 前回 0.11万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.6%（失業率)
【米国】
雇用統計（3月）21:30
予想 13.5万人 前回 15.1万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（平均時給・前年比)
【ブラジル】
貿易収支（3月）03:00
予想 N/A 前回 -3.24億ドル
※予定は変更されることがあります。