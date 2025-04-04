【ユーロ圏】

フランス鉱工業生産指数（2月）15:45

予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)



【英国】

建設業PMI（購買担当者景気指数）（3月）17:30

予想 N/A 前回 44.6



【カナダ】

雇用統計（3月）21:30

予想 0.9万人 前回 0.11万人（雇用者数・前月比)

予想 6.7% 前回 6.6%（失業率)



【米国】

雇用統計（3月）21:30

予想 13.5万人 前回 15.1万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 4.0% 前回 4.0%（平均時給・前年比)



【ブラジル】

貿易収支（3月）03:00

予想 N/A 前回 -3.24億ドル



※予定は変更されることがあります。

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