CÈ½Äê¤ÏÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¡ª¼õ¤±¤ë¤Ù¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ººTOP3¤Ï¡©°å»Õ¤ËÊ¹¤¯¡Ø·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
Äê´üÅª¤Ê¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¡¢¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÎÌó6³ä¤Ï¡È½ê¸«¤¢¤ê¡É¡£
¡ÚC¡Û¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦
ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë°å»Õ¤¬Åú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛCÈ½Äê¤ÏÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¡ª¼õ¤±¤ë¤Ù¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ººTOP3¤Ï¡©°å»Õ¤ËÊ¹¤¯¡Ø·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
¡Ø·ò¹¯¿ÇÃÇ¡Ù¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÊõ¤ÎÃÏ¿Þ¡É
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
ËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÉÂµ¤¤¬·ë¹½±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¾Â´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÆÍÁ³È¯¾É¤¹¤ë¡£
Í£°ì¤½¤ì¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢11¤ÎÉ¬¿Ü¹àÌÜ¤¬¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡´û±ýÎòµÚ¤Ó¶ÈÌ³Îò¤ÎÄ´ºº
¢¼«³Ð¾É¾õµÚ¤ÓÂ¾³Ð¾É¾õ¤ÎÍÌµ¤Î¸¡ºº
£¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢Ê¢°Ï¡¢»ëÎÏµÚ¤ÓÄ°ÎÏ¤Î¸¡ºº
¢Í¿ÈÂÎ¤Î¸½¾õ
¤¶»Éô¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¸¡ººµÚ¤ÓÓ½áâ¸¡ºº
¢ÍÇÙ¡¦ÂçÆ°Ì®¡¦¹ü
¥·ì°µ¤ÎÂ¬Äê
¢Í¹â·ì°µ¡¦Æ°Ì®¹Å²½
¦ÉÏ·ì¸¡ºº¡Ê·ì¿§ÁÇÎÌ¡¢ÀÖ·ìµå¿ô¡Ë
¢ÍÉÏ·ì
§´Îµ¡Ç½¸¡ºº¡ÊGOT¡¢GPT¡¢¦Ã¡ÝGTP¡Ë
¢Í´ÎÂ¡
¨·ìÃæ»é¼Á¸¡ºº¡ÊLDL¡¦HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢TG¡Ë
¢Í¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¦Ç¾¹¼ºÉ
©·ìÅü¸¡ºº¡¦¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó
¢ÍÅüÇ¢ÉÂ¡¦¿ÕÂ¡
ªÇ¢¸¡ºº
¢Í¿ÕÂ¡
«¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº
¢Í¿´Â¡
C¡¦DÈ½Äê¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¡×
°ìÈÌÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢³Æ¸¡ºº¹àÌÜ¤´¤È¤ËÈ½Äê¥³¡¼¥É¡ÊA¡ÁF¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚA¡Û°Û¾ï¤Ê¤·
¡ÚB¡Û·ÚÅÙ¤Î°Û¾ï¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë
¡ÚC¡ÛÍ×·Ð²á´Ñ»¡
¡ÚD¡ÛÍ×ÀºÌ©¸¡ºº
¡ÚE¡ÛÍ×¼£ÎÅ
¡ÚF¡Û¼£ÎÅÃæ
CÈ½Äê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚC¡Û¤ÎÍ×·Ð²á´Ñ»¡¤Ï¡Ö¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÚD¡Û¤ÎÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¤Ï¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
CÈ½Äê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¸í²ò¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²èÁü¿ÇÃÇ¤Ç¡¢A¤«¤éC¤ËµÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î²¿¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤â¡¢°ÊÁ°CÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡¿ù±ºÂÀÍÛ¡§
°ß¤ËCÈ½Äê¤¬½Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢38ºÐ°Ì¤Î»þ¤Ë¿Æ¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°ß¤ÈÂçÄ²¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤¿¤é¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬2¸Ä¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¸Ä¤¬ÊÑ¤Ê·Á¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ôÇ¯¸åÉ¬¤º¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£°å»Õ¤¬´«¤á¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¡Ú1°Ì¡Û
1°Ì¤Ï¡¢¡ÖÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¡×¡£
¤³¤Î¸¡ºº¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÉÂµ¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÎÂ¡¡¦¡¦¡¦´ÎÂ¡¤¬¤ó¡¢´Î¹ÅÊÑ¡¢»éËÃ´Î¤Ê¤É
¤¹¤¤Â¡¡¦¡¦¡¦¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡¢¤¹¤¤±ê¤Ê¤É
¿ÕÂ¡¡¦¡¦¡¦¿ÕÂ¡¤¬¤ó¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡¢¿Õ·ëÀÐ¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤Ê¤É
ÃÀ¤Î¤¦¡¦ÃÀ´É¡¦¡¦¡¦ÃÀ´É¤¬¤ó¡¢ÃÀÀÐ¡¢ÃÀ¤Î¤¦¥Ý¥ê¡¼¥×¤Ê¤É
»ÒµÜ¡¦ÍñÁã¡¦¡¦¡¦ÍñÁã¤Î¤¦¼ð¡¢»ÒµÜ¶Ú¼ð¡¢»ÒµÜÁ£¶Ú¾É¤Ê¤É
ç¯æù¡¦¡¦¡¦ç¯æù¤¬¤ó¡¢ç¯æù·ëÀÐ¤Ê¤É
¸¡ºº¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë³²¤Î¤Ê¤¤Ä¶²»ÇÈ¤òÈ¯¤¹¤ëµ¡³£¤Ë¥¼¥ê¡¼¤òÅÉ¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï5000±ß¡Á6000±ß¡£
ÉÑÅÙ¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤Ç¡¢ÉûºîÍÑ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
¤³¤ì¤Û¤ÉÉý¹¤¯ÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¤é¤ì¤Æ°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¸¡ºº¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ Îã¤¨¤Ð¼ãÇ¯¤À¤Ã¤¿¤é»éËÃ´Î¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¡¢»ÒµÜ¶Ú¼ð¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¬¤ó·Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÊØÀø·ì¸¡ºº
2°Ì¤Ï¡ÖÊØÀø·ì¸¡ºº¡×¡£¤ï¤«¤ëÉÂµ¤¤Ï¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎØí´µ¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë2°Ì¤Ç¡¢Áí¿ô¤Ç¤Ï1°Ì¡£
¤µ¤é¤Ë»àË´¿ô¤Ï¡¢½÷À¤Ï1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó2Ëü5000¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³È¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó¤Î²ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò·Ð¤Æ¤¬¤ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¤¬¤ó¤è¤êÁá´üÈ¯¸«¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÈ¯¸«¤·Æâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ÇÀÚ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Î¶¼°Ò¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ººÊýË¡¤Ï¡¢2Æü¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÅ¬ÎÌ¤ÎÊØ¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï500±ß¡Á1000±ß¡£ÉÑÅÙ¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
¿ô¤¢¤ë¤¬¤ó¸¡ºº¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÄ²¤¬°ì¡¢Æó¤òÀê¤á¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÀºÅÙ¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤ÐÂçÄ²Æâ»ë¶À¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉßµï¤¬¹â¤¤¤Î¤È¤ªÃÍÃÊ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤ÙÊØÀø·ì¸¡ºº¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
2Æü¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1²ó¤À¤±¤À¤ÈÀºÅÙ¤¬¤«¤Ê¤êÍî¤Á¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼¦¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤â¤¦1²ó¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÛÀ¤¬½Ð¤¿¤éÉ¬¤ºÂçÄ²Æâ»ë¶À¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú3°Ì¡ÛÄãÍÑÎÌ¶»ÉôCT¸¡ºº
3°Ì¤Ï¡ÖÄãÍÑÎÌ¶»ÉôCT¸¡ºº¡×¡£
¤³¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î»àË´Î¨1°Ì¤Î¡ÖÇÙ¤¬¤ó¡×¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó¤Ï60Âå¤«¤éØí´µÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´ü¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æµ¤´É»Ù¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢³±¤ä·ìáâ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï´û¤ËÅ¾°Ü¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÁá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï1Ëü±ß¡Á1Ëü5000±ß¡£ÉÑÅÙ¤Ï1Ç¯¡Á2Ç¯¤Ë1²ó¡£
¸¡ºº¤ÎºÝ¤ÎÊü¼ÍÀþÎÌ¤ÏCT¸¡ºº¤Î10Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤è¤ê¤â¾ðÊóÎÌ¤¬¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡£ÇÙ¤¬¤ó¤Î»àË´¿ô¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ÈCT¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¸¡ºº¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CT¤ÏÏ¢Â³¤Ç»£¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤ËÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦°å»Õ¤¬¸«¤ì¤Ð¡ÖÂçÂÎ¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒCT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¸¡ºº¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©
¢ã¼ã¤¤À¤Âå¢ä
¿Ê¹Ô¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ¬¤ë¸¡ºº
¢Í¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¦·ì°µ¤Ê¤É
¢ÍÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÍ½ËÉ²Ä
¢ã¹âÎðÀ¤Âå¢ä
¿Ê¹Ô¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¸¡ºº
¢ÍÆ°Ì®¹Å²½¡¦¿Õµ¡Ç½¡Ê¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥ó¡Ë
¢Íº£¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¦
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
Îã¤¨¤Ð¡¢¼ã¤¤Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿¤é¿Ê¹ÔÂ®ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ä·ì°µ¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê¸¡ºº¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò½Å»ë¤·¤¿¸¡ºº¡£Îã¤¨¤ÐÆ°Ì®¹Å²½¤äÇ¾¤ÎMRI¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡Ä«ÆüÆà±û¡§
Îã¤¨¤Ð¤µ¤Ã¤¤ÎÇÙ¤ÎCT¸¡ºº¤À¤È¡¢²¿ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
60ºÐÂå¤«¤é¤À¤ó¤À¤óØí´µÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢60ºÐÂå¤°¤é¤¤¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤«¡¢²ÈÂ²Îò¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
1°Ì¡ÊÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¡Ë¤È2°Ì¡ÊÊØÀø·ì¸¡ºº¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Éßµï¤âÄã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¼¤Ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡Ä«ÆüÆà±û¡§
°ß¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡¡¡°ËÆ£Âç²ð±¡Ä¹¡§
°ß¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂçÂÎ40ºÐÂå¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢1²ó¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡Ê¤½¤ÎÁ°¤Ç¤â¡Ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï1²óÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡¡2025Ç¯4·î2ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
°ËÆ£Âç²ð»á
¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡±¡Ä¹¡¡Áí¹ç¿ÇÃÇ°å
Éý¹¤¤·ò¹¯ÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë°å»Õ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç,
°ÖÎîº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²£ÉÍ