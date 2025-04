ゲストにゆうちゃみ登場！DARTS MEETS GAL　プロジェクト

ダーツライブは、ギャル雑誌「egg」「nuts」「KOGYARU」のギャルモデルとのコラボ「DARTS MEETS GAL プロジェクト※」を発表。

ダーツライブは、ギャル雑誌「egg」「nuts」「KOGYARU」のギャルモデルとのコラボ「DARTS MEETS GAL プロジェクト※」を発表しました。

2025年4月24日(木)〜5月31日(土)までの期間、ダーツの定番ゲームであるカウントアップとギャルのコラボゲームを全国約3300店舗のダーツライブ設置店でプレイすることができるほか、ダーツ×ギャルのさまざまな企画を用意しています。

※プロジェクトの正式表記:DARTS MEETS GALの後ろに白いハート記号

スペシャルゲストとして登場したのはモデル・タレントとしてバラエティ番組などで活躍する令和の白ギャル、ゆうちゃみさん。

登場すると大きい歓声があがりました。

20歳の頃からダーツを始め、普段ダーツの場で遊ぶこともあると話すゆうちゃみさん。

ゆうちゃみさんの合図で、世界に1台しかないギャル仕様のダーツライブマシンがお披露目されました。

「すごいかわいい!思ってたよりギャル。

世界に1台しかないのはもったいない。」とコメントしました。

ゆうちゃみさんの始投式の様子

ローンチを記念した始投式では、ゆうちゃみさんの投げたダーツがブルに刺さるとDARTS MEETS GAL プロジェクトが開始となります。

「余裕やん!プレッシャー全然ない、絶対ブルに決めます。」と意気込むゆうちゃみさん。

1本目、2本目と失敗。

何とか3本目にブルに入れると歓声の中、無事にDARTS MEETS GAL プロジェクトが開始されました。

「いつも投げてるダーツも楽しいですけど、こういうギャル仕様のダーツがあるとテンション上がります。盛り上がれると思う!」

スペシャルゲストのゆうちゃみさん(2)

スペシャルゲストのゆうちゃみさん(3)

続いて登場したのは、世界にギャル文化を発信するericaさん、momoaさんからなる日本人2人組HIPHOPユニット『半熟卵っち』とnutsモデルのまぁみさん。

本プロジェクトのテーマソングとなる「DARTS MEETS GAL プロジェクト」を初お披露目しました。

楽曲を披露する半熟卵っち(1)

楽曲を披露する半熟卵っち(2)

「ダーツ、ダーツ、ダーツライブ」一度聴いたら耳から離れないリズムと、ダーツが散りばめられた歌詞に盛り上がりを見せました。

楽曲は3月31日(月)リリース、ミュージックビデオは4月18日(金)公開予定です。

イベントの後半は、ギャル仕様のダーツライブマシンを使ったダーツ体験会を実施。

ダーツライブのパーティーゲームである「ビッグブル(トリプルの内側がすべてブルエリアとなる)」をプレイし、条件を達成したお客様にダーツセットなどの特典を配布しました。

体験会の途中では『KOGYARU』が、パフォーマンスを披露してくれました。

ダーツ体験会の様子(1)

ダーツ体験会の様子(2)

大盛り上がりの中、ローンチイベントが大成功に終了しました。

今後のDARTS MEETS GAL プロジェクトの企画にご期待ください。

■ダーツライブ公式Webページで無料デジタルコンテンツを配布中

4月24日(木)から開始するコラボゲームに先駆け、無料でDARTS MEETS GAL プロジェクトを記念したダーツライブテーマをダーツライブ公式ページで配布しています。

※ダーツライブテーマは、ダーツライブマシンのゲーム背景を彩るデジタルコンテンツです。

※デジタルコンテンツの取得・使用にはアカウント登録が必要になります。

ダーツライブ公式ページ「DARTS MEETS GAL プロジェクト」

DARTS MEETS GAL プロジェクトのコラボゲームの詳細や、その他の企画などの情報はダーツライブ公式サイトで発表されます。

