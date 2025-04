ガイア ノーツ20周年祭】 4月5日10時~16時 開催予定 会場: 埼玉県 大宮市 大宮 ソニック シティB1第1展示場

ガイアノーツは、4月5日より埼玉県大宮市 ソニックシティB1第1展示場にて開催の「ガイアノーツ20周年祭」にて、20年で発売した全商品を一挙展示している。

2004年に創業され、この20年間に発売された全商品がイベント会場で展示されており、創業当初に発売された「溶剤シリーズ」に始まり、塗料、筆、接着剤、綿棒など、多彩な商品がずらりと展示されている。

また塗料「エヴァカラー」や「ダグラムカラー」を用いた作例なども展示しているほか、イベント会場で限定販売していた塗料を今後一般販売することも発表している。

