<RUSH BALL 2025>が8月30日および31日、大阪・泉大津フェニックスにて開催される。このたび第一弾アーティストが発表となった。発表となった第一弾出演アーティスト20組は、日割りとともにアナウンスされた。初日の8月30日には、 [Alexandros] 、cinema staff、go!go! vanilla s、 KANA-BOON 、Saucy Dog、w.o.d.、 クリープハイプ 、シンガーズハイ、ハンブレッダーズ、ヤングスキニー。2日目の31日にはBRAHMAN、Crossfaith、Dragon Ash、MONOEYES、SCAFULL KIN G、SiM、The BONEZ、THE ORAL CIGARETTES、04 Limited Sazabys、ハルカ ミライ の出演が決定した。出演者は今後も追加発表される予定だ。

■<RUSH BALL 2025>



8月30日(土) 大阪・泉大津フェニックス8月31日(日) 大阪・泉大津フェニックスopen9:30 / start11:00▼出演者●8月30日(土) [Alexandros] / cinema staff / go!go! vanilla s / KANA-BOON / Saucy Dog / w.o.d. / クリープハイプ / シンガーズハイ / ハンブレッダーズ / ヤングスキニー / and more...●8月31日(日)BRAHMAN / Crossfaith / Dragon Ash / MONOEYES / SCAFULL KIN G / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / 04 Limited Sazabys / ハルカ ミライ / and more...▼チケット・1DAY / 一般( 中学生 以上):各日¥8,250-(税込)・1DAY / キッズチケット(小学生):各日¥3,300-(税込)・2DAYS / 一般( 中学生 以上):¥15,400-(税込)※先行販売のみ/枚数限定/キッズチケットの2DAYSはございません【オフィシャル先行】受付日時:4月4日(金)12時〜4月13日(日)23時59分受付URL:https://eplus.jp/rushball/【公式スマホサイト“GREENS!”先行2次】受付日時:4月4日(金)12時〜4月13日(日)23時59分受付URL:https://sp.greens-corp.co.jp/枚数制限:4枚受付券種:全券種●注意事項※小学生以上はチケットが必要になります※未就学児童は保護者同伴のもと、入場無料※小学生および未就学児童の入場は保護者同伴に限ります・2DAYSチケットをお持ちの方は入場の際リストバンドをお渡しします。2日目はリストバンドの装着とチケットの半券を確認いたしますので必ず両方お持ちください。リストバンド・半券の紛失や盗難、破損に対して再発行は一切いたしませんので十分ご注意ください。・チケット購入後のキャンセル・変更は一切出来ません。 イベント 中止の場合を除き、ご購入いただいたチケットの払い戻しはいたしませんので、予めご了承ください。(入場条件の変更/荒天等による途中終了/出演アーティストのキャンセル・変更/係員の指示に従わない等の場合も含む)・チケットはいかなる場合 (紛失・盗難・破損等)でも再発行いたしません。・チケットの営利目的での転売は固く禁じます。オフィシャルサイト記載の正規ルート以外で購入されたチケットのトラブルに関して、一切の責任を負いません。・当日、本人確認をさせていただく可能性がございます。・雨天決行・荒天中止(状況を適宜確認し、前日夕方もしくは当日の午前7時に告知します)・最新の注意事項は随時オフィシャルHP<https://www.rushball.com>にて更新されますので、ご来場前に必ずご確認ください。(問)GREENS 06-6882-1224