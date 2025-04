BRAHMANが6月11日、ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』をリリースする。同ライブ映像作品は、BRAHMAN結成30周年のスタートとして、2024年11月4日に横浜BUNTAIにて開催したライブ<六梵全書 Six full albums of all songs>を完全収録したものだ。このたび、そのダイジェストムービーが公開となった。

■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』

2025年6月11日(水)発売

【完全生産限定盤 A(Blu-ray/2枚組)】

TFXQ-78283〜78284 9,350 円 (税込)

【完全生産限定盤 B(DVD/3枚組)】

TFBQ-18305〜18307 8.250 円 (税込)

予約リンク:https://brahman.lnk.to/rokubonzensho





▼収録曲 ※全76曲

01. 真善美 02. 雷同 03. EVERMORE FOREVER MORE 04. AFTER-SENSATION 05. 其限 06. 今夜 07. 守破離 08. 怒濤の彼方 09. 不倶戴天 10. ナミノウタゲ 11. 天馬空を行く 12. 満月の夕 13. 初期衝動 14. 賽の河原 15. 今際の際 16. 俤 17. 露命 18. 空谷の跫音 19. 遠国 20. 警醒 21. 最終章 22. Jesus Was a Cross Maker 23. 鼎の問 24. 霹靂 25. 虚空ヲ掴ム 26. The only way 27. Speculation 28. Epigram 29. Stand aloof 30. Silent day 31 . Oneness 32. Handan's pillow 33. You don't live here anymore 34. Causation 35. Fibs in the hand 36. 逆光 37. Kamuy-pirma 38. THE VOID 39. BASIS 40. SHADOW PLAY 41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS 42. SHOW 43. GOIN' DOWN 44. SEE OFF 45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING 46. BOX 47. DEEP 48. NO LIGHT THEORY 49. 時の鐘 50. FROM MY WINDOW 51. FAR FROM... 52. BED SPACE REQUIEM 53. SLIDING WINDOW 54. THAT'S ALL 55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE 56. CIRCLE BACK 57. NEW SENTIMENT 58. LOSE ALL 59. Z 60. A WHITE DEEP MORNING 61. TREES LINING A STREET 62. HIGH COMPASSION 63. LAST WAR 64. MIS 16 65. (a piece of) BLUE MOON 66. BYWAY 67. PLASTIC SMILE 68. PLACEBO 69. ANSWER FOR... 70. ARRIVAL TIME 71. FOR ONE'S LIFE 72. TONGFARR 73. FLYING SAUCER 74. BEYOND THE MOUNTAIN 75. ARTMAN

76. 順風満帆 (Music Video)



●早期予約特典

・BRAHMAN MC DIGEST CD 2025

対象予約期間:3月18日(火)12:00〜4月27日(日)23:59





●店舗購入特典

・TOWER RECORDS:アクリルキーホルダー

・Amazon:コットン巾着

・楽天ブックス:シューレース

・TOY’S STORE:六梵全書ライブ写真カレンダー

・7net:缶バッチセット

・汎用特典:ポストカード

詳細:https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6406



▶公演記録:<六梵全書 Six full albums of all songs>

2024年11月4日(月/振休) 神奈川・横浜 BUNTAI





■<BRAHMAN tour viraha>

3月18日 神奈川・川崎CLUB CITTA’

guest:ANGER FLARES

3月23日 新潟 LOTS

guest:サンキュー

3月25日 石川・金沢Eight Hall

guest:アダムとイヴ

3月29日 青森 QUARTER

guest:kallaqri

3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

guest:locofrank

4月05日 宮城・仙台RENSA

guest:GREAT INVADERS

4月11日 京都 磔磔

guest:KiM

4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio

guest:EGG BRAIN

4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

guest:HAWAIIAN6

4月17日 島根・出雲APPOLO

guest:A.S.S.

4月19日 香川・高松MONSTER

guest:The Dahlia

4月20日 愛媛・松山W studio RED

guest:LEARNER BOYS

4月22日 岐阜・CLUB ROOTS

guest:DUB 4 REASON

5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL

guest:九狼吽

5月24日 大阪 Namba Hatch

guest:bacho

5月25日 広島 CLUB QUATRO

guest:キュウソネコカミ

5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE

guest:SLANG

5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24

guest:THE KNOCKERS

5月31日 北海道・小樽GOLD STONE

guest:花男

6月05日 福岡 DRUM LOGOS

guest:惡AI意

6月07日 熊本 B.9 V1

guest:BUILD

6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL

guest:THE FOREVER YOUNG

6月12日 東京 Zepp Haneda

guest:HAT TRICKERS

6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2

guest:SHADOWS

6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN

guest:The BONEZ

6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠

guest:BEYOND HATE

7月04日 山梨・甲府CONVICTION

guest:LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS

7月12日 沖縄・桜坂セントラル

guest:かりゆし58



■<尽未来祭2025>

11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

open10:30 / start12:00

▼チケット

・3日通し券スタンディング \29,700(税込)

・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込)

※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア

・各日1日券 \13,330(税込)

【オフィシャル最速先着先行】

受付期間:3/18(火)21:00〜4/6(日)23:59

受付URL:https://eplus.jp/jinmiraisai/

※3日通し券スタンディング / 3日通し券サイド指定席のみの販売





<六梵全書 Six full albums of all songs>とは、そのタイトルが示すように、過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって繰り出す前代未聞のワンマンライブだ。『A MAN OF THE WORLD』『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』 『ANTINOMY』『超克』『梵唄』収録曲より、定番曲もレア曲も、収められているすべてが演奏されるはずだったのだが、インディーズ時代の3曲を追加演奏し、さらにエンディングで新曲「順風満帆」ミュージックビデオが初公開されるなど、全75曲の特大ボリュームの公演となった。伝説ライブと化したこの日のライブをノーカット収録される完全永久保存盤の発売に先駆けて、ダイジェストムービーが公開された。同時に各店舗の購入特典のビジュアルデザインも公開となっている。