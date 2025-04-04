BRAHMANが6月11日、ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』をリリースする。同ライブ映像作品は、BRAHMAN結成30周年のスタートとして、2024年11月4日に横浜BUNTAIにて開催したライブ＜六梵全書 Six full albums of all songs＞を完全収録したものだ。このたび、そのダイジェストムービーが公開となった。

◆BRAHMAN 動画 / 画像

＜六梵全書 Six full albums of all songs＞とは、そのタイトルが示すように、過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって繰り出す前代未聞のワンマンライブだ。『A MAN OF THE WORLD』『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』 『ANTINOMY』『超克』『梵唄』収録曲より、定番曲もレア曲も、収められているすべてが演奏されるはずだったのだが、インディーズ時代の3曲を追加演奏し、さらにエンディングで新曲「順風満帆」ミュージックビデオが初公開されるなど、全75曲の特大ボリュームの公演となった。

伝説ライブと化したこの日のライブをノーカット収録される完全永久保存盤の発売に先駆けて、ダイジェストムービーが公開された。同時に各店舗の購入特典のビジュアルデザインも公開となっている。


■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』

2025年6月11日(水)発売
【完全生産限定盤 A(Blu-ray/2枚組)】
TFXQ-78283〜78284　9,350 円 (税込)
【完全生産限定盤 B(DVD/3枚組)】
TFBQ-18305〜18307　8.250 円 (税込)
予約リンク：https://brahman.lnk.to/rokubonzensho


▼収録曲 ※全76曲
01. 真善美　 02. 雷同　03. EVERMORE FOREVER MORE　04. AFTER-SENSATION　05. 其限　06. 今夜　07. 守破離　08. 怒濤の彼方　09. 不倶戴天　10. ナミノウタゲ　11. 天馬空を行く　12. 満月の夕　13. 初期衝動　14. 賽の河原　15. 今際の際　16. 俤　17. 露命　18. 空谷の跫音　19. 遠国　20. 警醒　21. 最終章　22. Jesus Was a Cross Maker　23. 鼎の問　24. 霹靂　25. 虚空ヲ掴ム　26. The only way　27. Speculation　28. Epigram　29. Stand aloof　30. Silent day　31 . Oneness　32. Handan's pillow　33. You don't live here anymore　34. Causation　35. Fibs in the hand　36. 逆光　37. Kamuy-pirma　38. THE VOID　39. BASIS　40. SHADOW PLAY　41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS　42. SHOW　43. GOIN' DOWN　44. SEE OFF　45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING　46. BOX　47. DEEP　48. NO LIGHT THEORY　49. 時の鐘　50. FROM MY WINDOW　51. FAR FROM... 　52. BED SPACE REQUIEM　53. SLIDING WINDOW　54. THAT'S ALL　55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE　56. CIRCLE BACK　57. NEW SENTIMENT　58. LOSE ALL　59. Z　60. A WHITE DEEP MORNING　61. TREES LINING A STREET　62. HIGH COMPASSION　63. LAST WAR　64. MIS 16　65. (a piece of) BLUE MOON　66. BYWAY　67. PLASTIC SMILE　68. PLACEBO　69. ANSWER FOR...　70. ARRIVAL TIME　71. FOR ONE'S LIFE　72. TONGFARR　73. FLYING SAUCER　74. BEYOND THE MOUNTAIN　75. ARTMAN
76. 順風満帆 (Music Video)

●早期予約特典
・BRAHMAN MC DIGEST CD 2025
対象予約期間：3月18日(火)12:00〜4月27日(日)23:59


●店舗購入特典
・TOWER RECORDS：アクリルキーホルダー
・Amazon：コットン巾着
・楽天ブックス：シューレース
・TOY’S STORE：六梵全書ライブ写真カレンダー
・7net：缶バッチセット
・汎用特典：ポストカード
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6406

▶公演記録：＜六梵全書 Six full albums of all songs＞
2024年11月4日(月/振休)　神奈川・横浜 BUNTAI



■＜BRAHMAN tour viraha＞

3月18日　神奈川・川崎CLUB CITTA’
guest：ANGER FLARES
3月23日　新潟 LOTS
guest：サンキュー
3月25日　石川・金沢Eight Hall
guest：アダムとイヴ
3月29日　青森 QUARTER
guest：kallaqri
3月30日　岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
guest：locofrank
4月05日　宮城・仙台RENSA
guest：GREAT INVADERS
4月11日　京都 磔磔
guest：KiM
4月13日　兵庫・神戸Harbor Studio
guest：EGG BRAIN
4月15日　岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
guest：HAWAIIAN6
4月17日　島根・出雲APPOLO
guest：A.S.S.
4月19日　香川・高松MONSTER
guest：The Dahlia
4月20日　愛媛・松山W studio RED
guest：LEARNER BOYS
4月22日　岐阜・CLUB ROOTS
guest：DUB 4 REASON
5月22日　愛知・名古屋DIAMOND HALL
guest：九狼吽
5月24日　大阪 Namba Hatch
guest：bacho
5月25日　広島 CLUB QUATRO
guest：キュウソネコカミ
5月28日　北海道・旭川CASINO DRIVE
guest：SLANG
5月30日　北海道・札幌PENNY LANE 24
guest：THE KNOCKERS
5月31日　北海道・小樽GOLD STONE
guest：花男
6月05日　福岡 DRUM LOGOS
guest：惡AI意
6月07日　熊本 B.9 V1
guest：BUILD
6月08日　鹿児島 CAPARVO HALL
guest：THE FOREVER YOUNG
6月12日　東京 Zepp Haneda
guest：HAT TRICKERS
6月19日　栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
guest：SHADOWS
6月21日　福島・郡山HIPSHOT JAPAN
guest：The BONEZ
6月27日　静岡 Livehouse浜松窓枠
guest：BEYOND HATE
7月04日　山梨・甲府CONVICTION
guest：LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
7月12日　沖縄・桜坂セントラル
guest：かりゆし58


■＜尽未来祭2025＞

11月22日(土)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
▼チケット
・3日通し券スタンディング \29,700(税込)
・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込)
　※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア
・各日1日券 \13,330(税込)
【オフィシャル最速先着先行】
受付期間：3/18(火)21:00〜4/6(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/jinmiraisai/
※3日通し券スタンディング / 3日通し券サイド指定席のみの販売



関連リンク

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