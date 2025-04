BABYMETALの新曲「from me to u (feat. Poppy)」がきょう4日、ミュージックビデオとともに発表された。同楽曲は、鋭いギターリフと重厚なビートが印象的なポストハードコア/メタルトラック。ゲストアーティストとして参加している米のポップアイコン・Poppyは、このコラボレーションについて「私は長年BABYMETALのファンだったので、この曲がようやく世に出ることがとてもうれしい!彼女たちにはたくさんのインスピレーションをもらってきた。『from me to u』を楽しんでね!」とコメントしている。

また、BABYMETALも「BABYMETALとPoppyのコラボから生まれたKawaiiメタルソング!PoppyのshoutやNeo Tokyoをイメージして作られたMVの中で披露しているBABYMETALのダンスにも注目!激しいサウンドの中に散りばめられたKawaii!君に届け!」と語っている。公開されたミュージックビデオは、BABYMETALの象徴であるダンスパフォーマンスと、破滅の淵に立つ未来都市を融合させた壮大なコンセプトの作品となっている。映像のクライマックスでは、混沌とした世界の中に現れたPoppyが壮大な変貌をとげ、瓦礫の中からドラゴンとして姿を現すという衝撃的な展開が描かれている。また、6月13日に発売が発表された4thアルバム『METAL FORTH』の日本盤のみの限定アートワークを使用したデラックスエディションと、通常盤の計2形態のジャケット写真、また、それぞれの形態に封入される特典内容も公開された。今後、各種形態の店舗別特典も順次解禁される予定だ。