19年間自動車盗難被害0！カーセキュリティプロショップA2M

カーセキュリティプロショップA2Mは、2025年4月6日(日)、太田市の旧レクサス太田店へ移転をします。

カーセキュリティプロショップA2M

開店日 : 2025年4月6日(日)

所在地 : 〒373-0823 群馬県太田市西矢島町689-1

アクセス: 北関東自動車道 太田桐生インターより 車で20分

東武鉄道「太田」駅 徒歩25分

営業時間: 10:00〜18:00

定休日 : 火曜日

■店舗の特徴

*19年間、4,600台以上、盗難被害「0」

次々に発生する新たな盗難手口に対応し続けることにより、同店で施工した車の盗難被害「0」を継続し続けています。

カーセキュリティ専門店として、これからも「盗まれないためのカーセキュリティシステム」を提供します。

*カーセキュリティのこと日本一分かりやすく

相談いただく9割以上が初めてカーセキュリティを検討される方です。

「どこまで対策すればいいのか」「何を取付ければいいのか」ご納得いただいた上で、ご依頼いただけるよう、日本一わかりやすく説明。

*安心をずっと

車検や整備などで様々な方が車に関わります。

その過程においてカーセキュリティが100%性能を発揮できないことが原因となる盗難が発生しないよう、同店ではカーセキュリティの定期点検を行っています。

また、最新の手口に対応するため、バージョンアップも行うことで、継続的に安心出来ます。

