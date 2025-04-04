¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÄ´ÍýÂÎ¸³ ¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤¬Ê¡²¬¤Ç¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Ï3·î25Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¤Þ¤Á¥¹¥ÝÊ¡²¬Åì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ß»Ò¤É¤â¿©Æ²¡ß¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óµÊÃã ¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÀèÃå12ÁÈ¤Î²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¶å½£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶å½£¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÎ·Ã¤òÅÁ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ´ÍýÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«¤³¤É¤â¿©Æ²¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ä¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óµÊÃã¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¦¤¤Ï¤ÎÊõ¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢¶å½£¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡ÖÊ¡²¬¤ÎÌîºÚ¤Ç¤¢¤ëÀÄ¤Í¤®¡¦ÇîÂ¿¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¤ò»È¤Ã¤¿¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Îºî¤êÊý¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Æ¤È°ì½ï¤ËÄ´Íý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤òËþÂ¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òÄ¹Ç¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶å½£¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¹Êó¡¦IRÉô¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î25Æü¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡£±þÊç»ñ³Ê¤Ï¶å½£ºß½»¼Ô¤Ç¡¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤óÉôÌç¢Æ±¡ÒÇ»¸ü¿·Ì£¡ÓÉôÌç£Æ±¡ÒÇîÂ¿ ¤«¤é¤·¹âºÚÉ÷Ì£¡ÓÉôÌç¤Î3ÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«¤³¤É¤â¿©Æ²¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óµÊÃã¡×¤Ë¶Ð¤á¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1¤Ä¤º¤ÄÁªÄê¤¹¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï7·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ï¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óµÊÃã¡×¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤ÎHP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¶å½£¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¸½ºß¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÇ»¸ü¿·Ì£¡×¡ÖÇîÂ¿ ¤«¤é¤·¹âºÚÉ÷Ì£¡×¡Ö·§ËÜ ¹á¤Ð¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¡×¡Ö¹õÆÚ¤È¤ó¤³¤Ä ¼¯»ùÅç¾Ç¤¬¤·¤Í¤®É÷Ì£¡×¤Î5¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£ÈÎÇäÎß·×¿©¿ô41²¯¿©¡Ê2025Ç¯1·î»þÅÀ¡¦¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊÄ´¤Ù¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£