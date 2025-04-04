Ç¤Å·Æ²¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÁÛÄê³°¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËSNSÊ¨¤­Î©¤Ä

¡¡Ç¤Å·Æ²¤¬2Æü¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×¤Î¾ðÊó¤òÂ³¡¹È¯É½¤¹¤ëÃæ¡¢Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Î¿·ºî¥½¥Õ¥È¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÅÐ¾ì¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¾Ò²ðÊ¸¤È¶¦¤ËÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ëº®¤¶¤ê­àµí­á¤ä­àÀã¤À¤ë¤Þ­á¡¢­à¥«¥Ë­á¤ä­à¥¤¥ë¥«­á¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤â»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¤Ï¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÈÆ±Æü¤Î6·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£

¡Öµí¤â¥ä¥Ð¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤¾¡Éé¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼

¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Öµí¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÁ´Á³ÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµí¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¥ä¥Ð¤¤¤±¤ÉÀã¤À¤ë¤Þ¤â¤¤¤¤¾¡Éé¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ°²è¤Ç¸«¤¿¤éÍ¾·×ÌÌÇò¤¤w¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬ÇúÂ®¤¹¤ë¤Î¤ª¤â¤í¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 

 

 

 

 

 