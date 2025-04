°Õ¼±¿Ê²½ ¡ß ÃÏµåºÆÀ¸ ¡ß ÏÂ¤ÎÀº¿À¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÆ»ÏÆ°¡ª¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥ì¥¹¥­¥å¡¼¡ØÅìµþ¥é¥¸¥ª¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù

オレンジ・レスキューは、レインボータウンFM(88.5MHz/東京都江東区)にて毎週火曜14時より放送中の情報番組『東京ラジオニュース』を、2025年4月1日より全面リニューアルして放送しています。

オレンジ・レスキュー『東京ラジオニュース』

放送日: 毎週火曜日 14:00〜15:00

放送局: レインボータウンFM 88.5MHz

出演者: パーソナリティ 松本 哲浩(DJ 松P)、コメンテーター、ゲスト

■協力・スポンサー募集

精神性、環境、教育、医療・健康分野など、本番組の理念に共鳴いただける企業・団体・個人との連携を広く募集しています。

今回のリニューアルでは、「意識進化 × 地球再生 × 和の精神」を新たなコンセプトとし、ニュースや社会課題を単なる情報としてではなく、私たち一人ひとりの“意識の変化”という視点から深掘りしていきます。

■新コーナー(一部抜粋)

・ニュースの裏側〜本質に迫る

・意識が世界を変える(パーソナリティやゲストの体験談)

・大和心と地球再生(日本の精神文化と自然との共生)

・ギフトの精神で生きる(与える生き方の実践者インタビュー)

・ボディワークと意識(合気道や瞑想など身体と心の調和)

■番組プロデューサー兼パーソナリティからのメッセージ

「この時代の大変化は、決して悲観すべきことではありません。

むしろ私たちが意識を変えるチャンスです。

『自分はなぜ生まれてきたのか?』『今、何を伝えるべきか?』を一緒に探求していきましょう」(松本 哲浩)

