全高約270mm！プレミアムバンダイ「Portrait.Of.Pirates ワンピース “A×MAXIMUM”“海賊女帝”ボア・ハンコック」

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “A×MAXIMUM”“海賊女帝”ボア・ハンコック」を2025年4月4日(金)13時より予約を開始しました。

プレミアムバンダイ「Portrait.Of.Pirates ワンピース “A×MAXIMUM”“海賊女帝”ボア・ハンコック」

・価格 :29,700円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容:彩色済み完成品フィギュア

・商品サイズ:全高 約270mm 全幅 約220mm 奥行 約220mm

・商品素材 :PVC、ABS

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」)、他

・予約期間 :2025年4月4日(金)13時〜2025年6月下旬予定

・商品お届け:2025年11月下旬予定

・発売元 :メガハウス

■商品特長

P.O.Pの最高峰“MAXIMUM”シリーズと、ホビー業界を代表するメーカーとのコラボレーション企画第二弾は、卓越した商品クオリティで世界中のファンを虜にするフィギュア界の雄『アルター』が登場。

その所属原型師である稲垣洋氏の手によって、マリンフォード頂上戦争に出陣した“海賊女帝”ボア・ハンコックの美しくも勇ましい戦闘シーンを、ハイクオリティな造形で劇中のイメージ通りに立体再現しています。

P.O.P20周年だからこそ実現したまさにメモリアルかつMAXIMUMな逸品です。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

