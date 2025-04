八潮市北部拠点まちづくり推進地区の開発に関するパートナー協定を締結！三菱商事都市開発／埼玉県八潮市

三菱商事都市開発は、埼玉県八潮市北部拠点まちづくり推進地区の開発に関するパートナー企業に選定され、2025年3月31日に埼玉県八潮市とパートナー協定を締結しました。

三菱商事都市開発は、埼玉県八潮市北部拠点まちづくり推進地区の開発に関するパートナー企業に選定され、2025年3月31日に埼玉県八潮市とパートナー協定を締結。

■パートナー協定について

八潮市の北部地域では、東埼玉道路や東京外環自動車道周辺を第5次八潮市総合計画等の上位計画において地域の核となる北部拠点として位置付けており、良好な交通アクセスを活かした(仮称)外環八潮パーキングエリアの整備や(仮称)外環八潮スマートインターチェンジの設置、道の駅等の地域振興施設の集積等、広域的な連携や機能導入を行うとともに、商業施設や流通業務施設、モノづくり施設の導入により産業拠点の形成を図ることとしています。

三菱商事都市開発株式会社は、本協定の締結により、当該地区のまちづくりの目標である「生活環境や教育環境に配慮した緑豊かな産業拠点」の形成を目指し、北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画や北部拠点まちづくり推進地区開発基本方針等の考え方を踏まえ、周辺環境への配慮や地域価値の向上に繋がるような整備計画の策定・整備計画に基づく個別開発事業の実施を推進していきます。

■北部拠点まちづくり推進地区概要

面積 :約44ha

土地の区域:八潮市大字八條字入谷、字白鳥及び宇和ノ村の各一部

<当該地区における主要な事業計画>

・国の事業

東埼玉道路(自動車専用部)

・八潮市の事業

都市計画道路(入谷東西線及び外環八潮スマートインターチェンジアクセス線)など

・八潮市と東日本高速道路株式会社との共同事業

(仮称)外環八潮スマートインターチェンジ

・東日本高速道路株式会社の事業

(仮称)外環八潮パーキングエリア

■八潮市北部拠点まちづくり推進地区エリア

八潮市将来都市構造図(出展:八潮市都市計画マスタープラン)

対象地エリア詳細

