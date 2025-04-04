¹Åç»Ô¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡½»¿Í¤Î70ÂåÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡¡
¹Åç»Ôº´Çì¶è¤Ç3Æü¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿Í¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Åç»Ôº´Çì¶èÅòÍèÄ®¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î¿Í¤«¤é¡ÖÇ¼²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö16Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¡¢¤ª¤è¤½8»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤ÈÉßÃÏÆâ¤ÎÁÒ¸Ë¤ÈÂ¢¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹70Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤ÎÆîÉô¤Ë¤Ï´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃËÉ¤Ï²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯4·î4ÆüÊüÁ÷¡Û